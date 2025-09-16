Αττική: Μαθητές μένουν στο σπίτι λόγω «άγονων» δρομολογίων με σχολικά λεωφορεία – «Σε 8-10 ημέρες η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί» λέει η Περιφέρεια

Αν και το πρώτο κουδούνι ήχησε την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες μαθητές της Αττικής, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά τους προς τα σχολεία τους. Παρά τις προσπάθειες της Περιφέρειας για την κάλυψη των αναγκών, δεκάδες δρομολόγια σχολικών λεωφορείων έχουν κηρυχθεί «άγονα», με αποτέλεσμα ορισμένα παιδιά να μένουν εκτός τάξης χάνοντας πολύτιμες διδακτικές ώρες, ενώ οι γονείς τους καλούνται να βρουν λύσεις με προσωπικό κόστος.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Οι οικογένειες βρίσκονται μπροστά σε ένα καθημερινό αδιέξοδο: Ή να χάσουν τα παιδιά πολύτιμες ώρες μάθησης, ή να επιβαρυνθούν οικονομικά για τη μεταφορά τους με ταξί, ή να επιχειρούν διαρκώς να συνεννοηθούν με άλλους γονείς προκειμένου να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, σε μία εποχή που η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, και να μην εξελίσσεται σε προνόμιο.

Σε μία πρώτη ενδεικτική εικόνα που είχε συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, υπάρχουν πάνω από 100 άγονα δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, 13 στην Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης/Αλίμου/Ιλίου, 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 1 άγονο δρομολόγιο 10 μαθητών του 1ου ειδικού νηπιαγωγείου Πειραιά, 1 άγονο δρομολόγιο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Παρασκευής, 2 άγονα δρομολόγια στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.

«Φέτος υπάρχει πολύ οξυμένο πρόβλημα, και συνεχώς προστίθεται κι άλλα σχολεία. Δεν ξέρω εάν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως δεν υπάρχει σχολείο στην Αττική που να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα. Προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να μαζέψουμε όλες τις καταγγελίες των γονέων, και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, γιατί πλέον είναι πάρα πολλές» επισημαίνει στο enikos.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, κ. Φίλιππός Φλουσκούνης.

«Οι εταιρείες που απασχολούνται με τον τουρισμό, ασχολούνται και με τη μεταφορά μαθητών»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα των δρομολογίων με σχολικά λεωφορεία που δεν πραγματοποιούνται, από την μία αφορά τον νόμο για την χιλιομετρική απόσταση που το παιδί δικαιούται την μετακίνησή του από το κράτος. «Η χιλιομετρική απόσταση μετριέται στην ευθεία, για παράδειγμα από το σημείο Α προς το σημείο Β, και δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι το παιδί θα εκτεθεί σε διάφορους δρόμους που δεν θα είναι ασφαλές. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το ότι βγαίνουν άγονοι οι διαγωνισμοί της Περιφέρειας Αττικής, και οι λόγοι είναι γνωστοί. Οι εταιρείες που απασχολούνται με τον τουρισμό, είναι ίδιες με αυτές που ασχολούνται με την μεταφορά των μαθητών, και επομένως θα επιλέξουν κάτι που θα βγάζουν περισσότερο κέρδος».

Μάλιστα, ο κ. Φλουσκούνης αναφέρει πως δεν είναι λίγοι αυτοί που «παρατάνε», όπως λέει, τα δρομολόγια στη μέση της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα «να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκτός αυτού, φέτος, γνωρίζουμε από τις καταγγελίες που φτάνουν στα χέρια μας, πως έχει τύχει να ζητήσουν από παιδί να περπατήσει 1,5 χλμ για να πάει στην στάση, κάθε μέρα, με όποιον κίνδυνο συνεπάγεται σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, υπάρχει καταγγελία ότι ένα σχολικό λεωφορείο δεν μπαίνει μέσα σε οικισμό και τα παιδιά πρέπει να βγουν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;» διερωτάται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

Στον δήμο Σαρωνικού, σύμφωνα με τον κ. Φλουσκούνη, «τους είπαν να περνάνε την λεωφόρο Λαυρίου τα παιδιά, χωρίς διαβάσεις, χωρίς τίποτα. Πάντα υπήρχαν ζητήματα, αλλά φέτος υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, Ένωση Γονέων που να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα».

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, είχε αποστείλει δύο υπομνήματα στην Περιφέρεια προτού ηχήσει το πρώτο κουδούνι, με τον κ. Φλουσκούνη να επισημαίνει πως δεν υπήρξε κάποια απάντηση. «Υπάρχουν γονείς που δεν βρίσκουν τρόπο να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και τα κρατάνε σπίτι. Σε διαγωνισμό που δεν βγήκε άγονος, η εταιρεία αναφέρει ότι τα παιδιά θα είναι στις 07:30 το πρωί στο σχολείο, γιατί στις 08:00 πρέπει να πάρουν τουρίστες. Εάν ένας μαθητής βρίσκεται στο σχολείο από τόσο νωρίς, αυτό σημαίνει ότι θα ξυπνάει και θα ετοιμάζεται νωρίτερα. Από την άλλη, γονείς πληρώνουν ταξί για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Για αυτούς τους λόγους, εμείς, σήμερα θα βρεθούμε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, όπου συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή για να διαμαρτυρηθούμε, με στόχο κανένα παιδί να μην μένει εκτός δρομολογίου».

«Η δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Μεταφοράς Μαθητών εξοπλισμένου με τον αναγκαίο στόλο οχημάτων, στελεχωμένου με επαγγελματίες οδηγούς/συνοδηγούς, καθώς και με τους απαραίτητους τεχνικούς/μηχανικούς, προκειμένου να διεκπεραιώνει ολοκληρωμένα και με ασφάλεια κάθε είδους μεταφορά μαθητών, τόσο των δικαιούχων μεταφοράς που φοιτούν στα υπερτοπικά σχολεία, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο των Σχολικών Δράσεων, αποτελεί τη μοναδική λύση» σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

«Γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους, για να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο»

Από την πλευρά του, πατέρας μαθητή με ειδικές ανάγκες που φοιτά στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Θησείου, ανέφερε στο enikos.gr πως από τα 8 σχολικά λεωφορεία που εξυπηρετούσαν τους μαθητές, φέτος επικυρώθηκε η σύμβαση μόνο στα μισά, δηλαδή στα 4, με αποτέλεσμα καλούνται οι γονείς να βρουν λύσεις προκειμένου να μην χάσουν μαθήματα τα παιδιά τους.

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την μεταφορά των παιδιών και οι γονείς καλούμαστε να τα μεταφέρουμε εμείς, αλλά και να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε και να επιστρέφουμε στο σπίτι. Εγώ τυχαίνει να μην δουλεύω και έχω την δυνατότητα να το κάνω, όμως οι περισσότεροι γονείς εργάζονται».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο γονέα, είχε σταλεί σχετικό email στους γονείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της εργασίας τους, που ανέφερε πως τα παιδιά δεν θα παίρνουν απουσίες σε περίπτωση που δεν βρεθούν στο σχολείο. «Όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι λύση. Μας έχουν πει ότι όλη αυτή η κατάσταση μάλλον θα λυθεί έως το τέλος του μήνα. Από την μία οι γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ, και από την άλλη φοβούνται να μην χάσουν και την δουλειά τους, αφού αρκετοί παίρνουν άδεια».

«Τις επόμενες 8-10 ημέρες η κατάσταση θα εξομαλυνθεί»

Το enikos.gr ήρθε σε επικοινωνία με την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Παιδείας, κα Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία τόνισε αρχικά πως θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατό από την πλευρά της, όσο και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου κανένα παιδί να μην μείνει εκτός σχολείου, επειδή δεν υπάρχουν δρομολόγια, ενώ χαρακτήρισε το ζήτημα «πολυπαραγοντικό».

«Εμείς σαν Περιφέρεια διαχειριζόμαστε τα χρήματα του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να γίνουν διαγωνισμοί. Φτάσαμε σε αυτό το κομβικό σημείο που οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες πλέον, και θεωρώ πως από εκεί ξεκινάει και το όλο θέμα. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση στα ειδικά σχολεία κατά 6%, και υπάρχουν πολλά περισσότερα δρομολόγια από την προηγούμενη χρονιά. Το υπουργείο Μεταφορών έχει περίπου 2.000 δρομολόγια. Ξεκίνησε σαν μία μικρή υπηρεσία που εξυπηρετούσε παιδιά που ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ειδικά σχολεία, και έφτασε σε σημείο να δημιουργηθεί μία τεράστια συνθήκη».

Όπως εξηγεί η κα Πρεζεράκου, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, αφού εξυπηρετούνται το κολυμβητήριο, τα Ωνάσεια σχολεία, τα πειραματικά κλπ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και τα δρομολόγια. «Έχουμε φτάσει τα 2.000 δρομολόγια, και είναι η πρώτη χρονιά που διεξήχθησαν 3 διαγωνισμοί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι είμαστε καλυμμένοι στο 90%, αλλά υπάρχει και ένα 10% που δεν έχει καλυφθεί γιατί δεν υπήρξαν ανάδοχοι για τα άγονα δρομολόγια. Φυσικά, είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα, αλλά και της Περιφέρειας, να φτάσουμε στο 100%, και όλα τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο τους».

Από την πλευρά της η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, επισημαίνει πως «εμείς ως Περιφέρεια δίνουμε όλα τα εργαλεία που μπορούμε προκειμένου να υλοποιηθούν τα δρομολόγια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο θεωρώ, που μπαίνουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ενώ παράλληλα έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία, όπως στο υπουργείο Παιδείας, στο υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Η κα Πρεζεράκου τονίζει πως χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, προσθέτοντας πως «υπήρξαν 3 διαγωνισμοί, εκτός από δύο περιοχές που δεν γίνανε, καθώς έγινε απευθείας ανάθεση. Θεωρώ πως τις επόμενες 8-10 ημέρες η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, αλλά ίσως πρέπει να ανοίξει μία συζήτηση για το εάν η αγορά πλέον αντέχει αυτό το φορτίο, και είναι εξίσου πολύ σημαντικό να δούμε γενικώς τι συμβαίνει στην αγορά».