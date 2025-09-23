Ντόναλντ Τραμπ: Η αμήχανη στιγμή που σταματούν ξαφνικά οι κυλιόμενες σκάλες στο κτίριο του ΟΗΕ – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ βρίσκονται να στέκονται στις κυλιόμενες σκάλες στο κτίριο του ΟΗΕ που τίθενται εκτός λειτουργίας.

Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ: Η κλιματική αλλαγή είναι η «μεγαλύτερη απάτη» που έχει διαπραχθεί ποτέ

Στο βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή που η Πρώτη Κυρία με τον Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθεί, πατούν στις κυλιόμενες με τους άνδρες της προσωπικής τους ασφάλειας να ακολουθούν.

Με το που πατούν το πόδι τους στις σκάλες προκύπτει η βλάβη, που του αφήνει ακίνητους. Αφού περνάει μια στιγμή αμηχανίας, το προεδρικό ζεύγος αρχίζει να ανεβαίνει τα σκαλιά.

Αν και ακριβώς δίπλα υπήρχε κι άλλη κυλιόμενη σκάλα που ανέβαινε προς τα πάνω, η Μελάνια άρχισε να ανεβαίνει με τα πόδια την χαλασμένη κυλιόμενη και ο Τραμπ ακολούθησε πίσω της μαζί με την συνοδεία του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, ο 47ος εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν άφησε το περιστατικό να περάσει έτσι κι έκανε ειδική μνεία στις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υποσχόμενος στον υπεύθυνο «μεγάλους μπελάδες».

