Ταϊβάν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 αγνοούμενοι από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Εικόνες αποκάλυψης

Enikos Newsroom

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα.

Φιλιππίνες: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα

Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα (22/9) από τον υπερτυφώνα, ο οποίος κατευθύνεται προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέβασε τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα σε 30, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.

19:32 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

