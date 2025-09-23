Ταϊβάν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 αγνοούμενοι από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Εικόνες αποκάλυψης

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα.

Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα (22/9) από τον υπερτυφώνα, ο οποίος κατευθύνεται προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Flooding in Guangfu Township of Hualien today due to torrential rains in the wake of Typhoon Ragasa #樺加沙 pic.twitter.com/yvUMiZotM0 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 23, 2025

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέβασε τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα σε 30, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.

We are on outer edge of #ragasa #TyphoonRagasa #HongKong #Ragasa and the lifeguard stations on #ShekO front beach are under water, and back beach is a cauldron. pic.twitter.com/uEhE18IDaG — Marianne Bray (@mariannefbray) September 23, 2025

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.