Φιλιππίνες: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΥΦΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τις επόμενες ώρες, ο πανίσχυρος τυφώνας αναμένεται να πλήξει τα αραιοκατοικημένα νησιά Μπατάνες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 250 χλμ/ώρα.

Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην Μανίλα και σε 29 επαρχίες της χώρας. Οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να χάσουν χρόνο» για «να απομακρύνουν οικογένειες» από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.

Σε εγρήγορση βρίσκονται εξάλλου και οι αρχές της Ταϊβάν, όπου αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 300 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Τραμπ»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίε...
03:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κυριακή (21/9)...
02:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας» – Ο επικήδειος του Τραμπ για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε τον επικήδειο του Τσάρλι Κερκ ...
01:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Έλον Μασκ: Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε από το Σκοτάδι γιατί έδειξε στους ανθρώπους το Φως

Στο κλειστό στάδιο Stae Farm της Αριζόνας βρέθηκε κι ο Έλον Μασκ, προκειμένου να παρακολουθήσε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος