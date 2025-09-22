Φιλιππίνες: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τις επόμενες ώρες, ο πανίσχυρος τυφώνας αναμένεται να πλήξει τα αραιοκατοικημένα νησιά Μπατάνες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 250 χλμ/ώρα.

Gosh Dang Typhoon #Ragasa in full daylight looks scary and it appears it has successfully completed its EWRC which means the wind fields in this storm has expanded more outwards from the center. The path of #Ragasa takes a western path near China potentially northern Vietnam#wx pic.twitter.com/1hWLoHk7eC — 🌸🌷Clouddyywx🌷🌸 (84-71) (@clouddyywx) September 22, 2025

Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην Μανίλα και σε 29 επαρχίες της χώρας. Οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να χάσουν χρόνο» για «να απομακρύνουν οικογένειες» από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.

Little breaks between the stronger/heavier rainbands reveal lots of these cool little eddies spinning away in the spray. Cute 😃#Philippines #typhoon #RAGASA #Batanes pic.twitter.com/925i29qWM9 — Jason H (AU) 🇦🇺 (@OreboundImages) September 22, 2025

Σε εγρήγορση βρίσκονται εξάλλου και οι αρχές της Ταϊβάν, όπου αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 300 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.