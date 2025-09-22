Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο τους

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου έπειτα από δύο χρόνια κοινής διαδρομής αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με έναν παραμυθένιο γάμο, παρουσία στενών συγγενών και φίλων τους.

Παρούσα στον γάμο ήταν και η ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, η Ολγα Κεφαλογιάννη: «Ευχόμαστε κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους, τον αγαπημένο μας ξάδελφο Παύλο και την αξιαγάπητη Κατερίνα! Η οικογένεια δεν είναι μόνο το ξεκίνημα μιας κοινής ζωής, είναι και το σταθερό σημείο αναφοράς για όλους μας. Στηρίζει, ενώνει, δίνει δύναμη – κι αυτή είναι η μεγάλη της αξία στην κοινωνία μας. Ας είναι η αγάπη τους αληθινή και παντοτινή!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται ο χώρος της γαμήλιας δεξίωσης, ο στολισμός ενώ ακούγεται κρητική μουσική. Το ζευγάρι πάντρεψαν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μία στενή φίλη του γαμπρού.