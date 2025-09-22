Ρεμί Καμπελά: Η ανάρτησή του για αμφισβητούμενη φάση στο ντέρμπι «αιωνίων» – «Κανένα πέναλτι…»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΚΑΜΠΕΛΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε το ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Όπως ήταν αναμενόμενο ο μεγάλος αγώνας είχε αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για ορισμένες περιπτώσεις.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1 – 1: «Χ»ωρίς νικητή το ντέρμπι «αιωνίων» – ΦΩΤΟ

Μια τέτοια ήταν κι αυτή του Ρεμί Καμπελά που, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και σε μια μονομαχία του με τον Τετέ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή των «πρασίνων» ζητώντας πέναλτι, με τον διαιτητή πάντως της αναμέτρησης να δείχνει «παίζετε».

Σε ανάρτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βάζοντας μια φωτογραφία της επίμαχης φάσης όπου φαίνονται μπλεγμένα τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα, στο σχόλιο ο 35χρονος ποδοσφαιριστής έγραψε στα αγγλικά «Κανένα πέναλτι» έχοντας δίπλα ένα ανθρωπάκι που δείχνει να απορεί.

ΚΑΜΠΕΛΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:01 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1 – 1: «Χ»ωρίς νικητή το ντέρμπι «αιωνίων» – ΦΩΤΟ

Αν και ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα με το γ...
21:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Άλλη μία θριαμβευτική νίκη για τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός έδωσε συνέχεια στο μεσοβδόμαδο θρίαμβό του επί του ΠΑΟΚ (4-1) για το Κύπελλο Ελλ...
20:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Θεσσαλικό μπλόκο στην Ένωση

Το Σαββατοκύριακο δεν εξελίχθηκε καθόλου για τους δύο «Δικέφαλους» της Σούπερ Λίγκας, πρωτοπόρ...
15:27 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Formula 1: Ατύχημα για τον Πιάστρι στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν – Κατέληξε στις μπαριέρες

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο του ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος