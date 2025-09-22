Ρεμί Καμπελά: Η ανάρτησή του για αμφισβητούμενη φάση στο ντέρμπι «αιωνίων» – «Κανένα πέναλτι…»

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε το ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Όπως ήταν αναμενόμενο ο μεγάλος αγώνας είχε αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για ορισμένες περιπτώσεις.

Μια τέτοια ήταν κι αυτή του Ρεμί Καμπελά που, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και σε μια μονομαχία του με τον Τετέ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή των «πρασίνων» ζητώντας πέναλτι, με τον διαιτητή πάντως της αναμέτρησης να δείχνει «παίζετε».

Σε ανάρτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βάζοντας μια φωτογραφία της επίμαχης φάσης όπου φαίνονται μπλεγμένα τα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα, στο σχόλιο ο 35χρονος ποδοσφαιριστής έγραψε στα αγγλικά «Κανένα πέναλτι» έχοντας δίπλα ένα ανθρωπάκι που δείχνει να απορεί.