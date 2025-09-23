Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 70χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή και έπεσε από δέντρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 70χρονου άνδρα, που έπεσε από δέντρο. Εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στις 11:30, οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής σε 70χρονο άνδρα, που έπεσε από δέντρο στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Πληροφορίες του thestival, αναφέρουν πως εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής και παράλληλα πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος και αφού ανέκτησε καρδιακό ρυθμό και αυτόματη κυκλοφορία, σταθεροποιήθηκε και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν

  • 1 μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης
  • 1 συμβατικό ασθενοφόρο
  • 1 κινητή ιατρική μονάδα
  • 5 διασώστες
  • 1 ιατρός ΕΚΑΒ

 

