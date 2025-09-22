Γαύδος: Νέα διάσωση 43 μεταναστών – Συνολικά τρεις επιχειρήσεις από το πρωί

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών , η τρίτη από το πρωί ολοκληρώθηκε με επιτυχία 8 ναυτικά μίλια νότια Γαύδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σκάφος της δύναμης της frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου εντόπισαν λέμβο με 43 μετανάστες τους οποίους και μεταφέρουν στο λιμάνι της Γαύδου με καλό καιρό. Την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Επίσης, 66 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου ενώ νωρίς το πρωί ακόμα μια βάρκα με περίπου 30 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γαύδου.

