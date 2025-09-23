Τάκης Βαμβακίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «58 λεπτά και 14 εξετάσεις μετά σήμανε συναγερμός»

Για την αιφνίδια και σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του μίλησε ο Τάκης Βαμβακίδης. Ο γνωστός ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του για λογαριασμό της εκπομπής «Super Κατερίνα» και περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, τα συμπτώματα που εμφάνισε και τη διάγνωση των γιατρών.

«Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα», αφηγείται ο Τάκης Βαμβακίδης που είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

«Ήταν αγνός, αληθινός φίλος»

Μιλώντας για τον Βασίλη Καρρά, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία, ο ηθοποιός θυμάται: «Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Oσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ».

«Τον Μανούσο Μανουσάκη τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του», δήλωσε σε άλλο σημείο ο Τάκης Βαμβακίδης για τον αείμνηστο σκηνοθέτη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο «Κόκκινο Ποτάμι».