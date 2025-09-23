Βουλή: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου για μέλη του ΔΣ του ΟΣΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Προκλητικές μεθοδεύσεις αναφορικά με τον ορισμό ΔΣ στον νέο ΟΣΕ, καταγγέλλουν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, με αντικείμενο τον διορισμό εν ενεργεία στελέχους της ΣΤΑ.ΣΥ. στο νέο ΔΣ της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Βουλή – Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Όπως αναφέρουν, «το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της νέας εταιρείας ανακοινώθηκε περί τα τέλη Αυγούστου 2025 και μεταξύ των επτά (7) προσώπων που συγκροτούν τα μέλη του είναι και η κ. Κατερίνα Δεμερούτη αν και ταυτόχρονα τελεί καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑ.ΣΥ».

Η ΣΤΑ.ΣΥ. καλύπτει συγκοινωνιακά το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου της Αττικής και είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π), της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ) και της ΤΡΑΜ Α.Ε.. αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν ότι «η ρητή απαγόρευση του θεσμικού πλαισίου για το προσωπικό και τα μέλη του ΔΣ του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση, σε συνδυασμό με την αναγνωρισμένη νομική φύση και τη λειτουργική αρμοδιότητα της ΣΤΑ.ΣΥ. ως αμιγώς σιδηροδρομικής επιχείρησης, καθιστούν την τοποθέτηση προσώπου ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στο ΔΣ της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., πράξη θεσμικά έκνομη».

Ερώτηση με αντικείμενο την τήρηση των κανόνων ασυμβίβαστου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, κατέθεσε και η Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να διασφαλιστεί, «πέραν κάθε αμφιβολίας», ότι δεν υπάρχει παραβίαση των κανόνων ασυμβίβαστου για το διορισμό του Χ. Παληού και τη θέση του ως επικεφαλής του ΟΣΕ και για το διορισμό της Κ. Δεμερούτη και τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. «Η σύζυγος του κου Παληού διορίστηκε πρόσφατα σε θυγατρική εταιρία γνωστού κατασκευαστικού ομίλου, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλα κατασκευαστικά έργα στον ελληνικό σιδηρόδρομο», ενώ και «η κ. Κ. Δεμερούτη μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και είναι παράλληλα και Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στην εταιρία ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι συστάσεις για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τραβούν «χειρόφρενο» και τα ταξί

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 3.770 δολαρίων ανά ουγγιά – Ποιες είναι οι νέες προβλέψεις των αναλυτών

iPad: Πώς να το απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα

«Στον πυρετό του διαστημικού χρυσού»: Ο επόμενος «μίνι-δορυφόρος» της Γης είναι πλούσιος σε πολύτιμα μέταλλα – Είναι εφικτή...
περισσότερα
16:14 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αναβάλλεται η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Π...
14:48 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Αναφαίρετο και εύλογο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

«Αναφαίρετο» και «εύλογο» χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την ε...
14:36 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Φλωρίδης για Τέμπη: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία

Στην υπόθεση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και στον απεργό πείνας Πάνο Ρού...
14:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών

Την τροπολογία για την ευμενέστερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που κατέθεσε η Κοινοβουλευ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος