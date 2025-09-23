Σουφλί: Με εκδορές ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τρένο

Δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας ο 49χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που παρασύρθηκε σήμερα το πρωί από επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, κοντά στο Σουφλί.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και διαπιστώθηκε ότι φέρει κάποιες εκδορές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης, όταν η αμαξοστοιχία παρέσυρε το Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 49χρονος, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει αφύλακτη διάβαση στην περιοχή του Σουφλίου.

Αρχικά ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου όπως φέρεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιατρών από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, η κλινική εικόνα του κρίνεται πολύ καλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας ο 35χρονος οδηγός της αμαξοστοιχίας συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Σουφλίου.