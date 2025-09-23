Σουφλί: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σουφλί: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Σουφλί, καθώς τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία. Η διάβαση δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ο οδηγός του οχήματος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών.

Δείτε φωτογραφίες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Πιερρακάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026 – Τι είπε για τον ΦΠΑ

Τα τριτελλουρίδια των σπάνιων γαιών αποκαλύπτουν μια κρυφή σιδηροαξονική τάξη ηλεκτρονικής προέλευσης

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα
περισσότερα
12:09 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διέταξε ο εισαγγελέας στο τοπικό αστ...
10:38 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον 20χρονο φοιτητή – Τι προηγήθηκε πριν πέσει από φωταγωγό

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 20χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, ότα...
10:30 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία – Φωτογράφισαν το Ναυτικό Οχυρό 

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22/09) στο Λιμενικό στη Σαλαμίνα, για την ύπαρξη ε...
09:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς θα γίνεται η περιφρούρηση των καταυλισμών Ρομά από τις νέες ομάδες αστυνόμευσης του «ελληνικού FBI»

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί θα αναλάβουν δράση σε καταυλισμούς Ρομά και θα παραμένουν εκε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος