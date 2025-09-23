Σουφλί: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Σουφλί, καθώς τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία. Η διάβαση δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ο οδηγός του οχήματος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβατών.

Δείτε φωτογραφίες: