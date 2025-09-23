Πιερρακάκης: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

Για το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,  Κυριάκος Πιερρακάκης σε τηλεοπτική εκπομπή του Kontra Channel.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους το συνολικό όφελος από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ . «Το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν συνολικά το ποσό αυτό στους λογαριασμούς τους», επεσήμανε. 

Το όφελος 

Το παραπάνω όφελος θα προκύψει από:

  • Τις αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, κόστους 240 εκατ. ευρώ
  • Την αύξηση στον κατώτατο μισθό που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κόστους 360 εκατ. ευρώ
  • Την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, κόστους 400 εκατ. ευρώ

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13 ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη» συμπλήρωσε. Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος». Έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ». «Κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά» πρόσθεσε ο υπουργός.

Για τον ΦΠΑ

Ερωτηθείς σχετικά με το μοντέλο της Σουηδίας που μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: « Η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό . Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα». «Είμαστε σε μια διαδρομή που αφαιρεί προβλήματα. Είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα . Κάθε σπιθαμή χώρου που δημιουργείται, προτεραιοποιείται για να πάει σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, πάντα όμως με μία λογική».

Αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ ,επιπλέον του 1,76 δισ. ευρώ που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών τόνισε : «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ». «Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

Απαντώντας σε ερώτημα για πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων και την επίπτωσή τους στη δυναμική της κυβέρνησης , ο υπουργός ήταν σαφής: « Σε μια Δημοκρατία, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το χέρι του. Αλλά καλό θα είναι να έχει κάτι να πει. Διότι καλώς ή κακώς πλέον ,το 2025, όταν σηκώνεις το χέρι σου δεν μπορείς να πεις μόνο συνθήματα. Έχουμε την ευθύνη να μιλάμε με όρους αλήθειας».

