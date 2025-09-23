Βόλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον 20χρονο φοιτητή – Τι προηγήθηκε πριν πέσει από φωταγωγό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον 20χρονο φοιτητή – Τι προηγήθηκε πριν πέσει από φωταγωγό

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 20χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, όταν έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, ενώ την ίδια ώρα έρχονται νέες πληροφορίες στο φως, σχετικά με το πως συνέβη το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το βράδυ της Δευτέρας (22/09), τρία αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο 20χρονος πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, υπάρχουν υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του 20χρονου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Κινητοποιήσεις υγειονομικών για τις «τραγικές» ελλείψεις προσωπικού

Προστατίτιδα: Πότε ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να σχετίζεται με λοίμωξη του προστάτη

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ- Όλες οι λεπ...

Επικουρικές συντάξεις: Ποιοι διεκδικούν αναδρομικά μέχρι και 16.800 ευρώ

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα

Αυτοκινητόδρομος στις ΗΠΑ γέμισε με M&M’s έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:30 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία – Φωτογράφισαν το Ναυτικό Οχυρό 

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22/09) στο Λιμενικό στη Σαλαμίνα, για την ύπαρξη ε...
09:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς θα γίνεται η περιφρούρηση των καταυλισμών Ρομά από τις νέες ομάδες αστυνόμευσης του «ελληνικού FBI»

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί θα αναλάβουν δράση σε καταυλισμούς Ρομά και θα παραμένουν εκε...
09:27 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Εκτροπή κυκλοφορίας λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ρεύμα προς Λαύριο πραγματοπο...
08:48 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γαύδος: Διασώθηκαν 145 μετανάστες από το Λιμενικό μέσα σε 24 ώρες 

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος