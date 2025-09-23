Βόλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον 20χρονο φοιτητή – Τι προηγήθηκε πριν πέσει από φωταγωγό

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 20χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, όταν έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, ενώ την ίδια ώρα έρχονται νέες πληροφορίες στο φως, σχετικά με το πως συνέβη το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το βράδυ της Δευτέρας (22/09), τρία αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο 20χρονος πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, υπάρχουν υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του 20χρονου.