Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) στον Βόλο, όπου ένας 20χρονος φοιτητής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου έπειτα από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας, που αποδείχθηκε μοιραία.

Ο 20χρονος που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Οι γονείς κατέρρευσαν όταν άκουσαν ότι ο γιος τους δεν είναι στην ζωή.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.