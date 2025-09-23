Τέμπη: Νέα πολιτική κόντρα μετά το αίτημα Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του – Οι ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου και το υπόμνημα από συγγενείς θυμάτων

Νέα πολιτική κόντρα πυροδοτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητεί την εκταφή της σορού παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύσσωμη η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της στην κυβέρνηση, που διαχωρίζει τις επιθέσεις των κομμάτων από το αίτημα του πατέρα, το οποίο σημειώνει ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανέφερε ότι δεν υπάρχει αίτημα εκταφής, που να απευθύνεται στο ανώτατο δικαστήριο, ενώ λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, υποστήριξε ότι ο Άρειος Πάγος είναι αναρμόδιος για να αποφανθεί επί τέτοιου αιτήματος.

«Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη αποφάσεων των δικαστικών οργάνων στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος. Επίσης σημειώνει ότι Άρειος Πάγος «δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση, όπως επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος».

Ο εκπρόσωπος δηλώνει πως για το αίτημα εκταφής θα αποφανθεί ο πρόεδρος Εφετών. «Αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι, μετά τη σύνταξη της πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών προς τον Πρόεδρο Εφετών για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων», τονίζει.

Όμως στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του Αρείου Πάγου υπάρχουν και πολλές αιχμές, καθώς ζητεί από τους συγγενείς των θυμάτων να αντισταθούν στα εύκολα συμπεράσματα, στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση και στην εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, «το έργο της οποίας κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν και να εκμηδενίσουν, βάλλοντας άκριτα κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, με απώτερο σκοπό τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης και την απομάκρυνση της υπόθεσης από το φυσικό της δικαστή, στο όνομα της δήθεν πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η καθυστέρηση με οποιοδήποτε τρόπο στην έναρξη της δίκης».

Τους ζητεί να εμπιστευτούν τη Δικαιοσύνη, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγηθούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των πλημμελημάτων. «Σημειώνουμε ότι, ενόψει και της επί μακρό χρόνο ανάγκης εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραγραφής όλων των ενδεχόμενα αποδιδόμενων κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από την πλευρά του, διαβίβασε αρμοδίως στον Εισαγγελέα Εφετών και τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας την εξώδικη δήλωση – Καρυστιανού – Ρούτσι, που είχε επιδοθεί στην Εισαγγελία, και με την οποία ζητούν εκταφή των παιδιών τους για να μάθουν την «χημική σύνθεση του αγνώστου καυσίμου», που όπως λένε, προκάλεσε τον θάνατό τους. «Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπόμνημα από συγγενείς θυμάτων

Τη Δευτέρα, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις στην έρευνα και ζητώντας να ανοίξει ξανά η ανακριτική διαδικασία.

Στο υπόμνημά τους καταγγέλλουν ότι η ανάκριση έκλεισε βεβιασμένα από τον εφέτη ειδικό ανακριτή ενώ η πρόταση του εισαγγελέα εφετών Λάρισας έγινε με εξπρές διαδικασίες, χωρίς να εξεταστούν κρίσιμα στοιχεία. Μεταξύ αυτών αναφέρουν την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία, αλλά και εκκρεμή αιτήματα, όπως η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

«Διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε έως επτά επιβάτες και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας», αναφέρεται στην αίτηση.

Οι συγγενείς ζητούν να επιστραφεί η δικογραφία στον εφέτη ανακριτή ώστε να εξεταστούν τα νέα στοιχεία και να αποδοθούν ευθύνες «από τον σταθμάρχη μέχρι και τον πρωθυπουργό, εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε», όπως δήλωσε ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας θύματος.

«Η υπόθεση έχει συσκοτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και ζητήματα κεφαλαιώδη έχουν μπει κάτω από το χαλί», τόνισε ο συνήγορος Γιάννης Μαρακάκης, ενώ ο Μανώλης Βονικάκης επισήμανε ότι η επιστροφή της υπόθεσης στον ανακριτή είναι αναγκαία για να δοθούν πειστικές απαντήσεις.

Η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «μη θεσμική και εχθρική», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια να «μπαζωθεί» η δικογραφία. Παράλληλα, κατέθεσε διάβημα στον Άρειο Πάγο για τον απεργό πατέρα Πάνο Ρούτσι. «Θεώρησα επιβεβλημένο να ζητήσω από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ακούσει τους συγγενείς, να ακούσει αυτά που αντιμετωπίζουμε και βεβαίως να ασχοληθεί και με το ζήτημα της απεργίας πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι για όγδοη ημέρα», ανέφερε την Δευτέρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένι, στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, παραμένει μέρα νύχτα στην πλατεία Συντάγματος συνεχίζοντας την απεργία πείνας. «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι να πάρω το χαρτί. Δεν σταματώ μέχρι τέλους», δηλώνει καταπονημένος, αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου.

Πολιτική κόντρα

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει σε θέμα της Δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο πατέρας που έχασε το παιδί του έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν -και καλά κάνουν και τα υποβάλλουν- και θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη και το μόνο που τους νοιάζει είναι να «παίξουν καθυστερήσεις» με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αναφέρομαι στην Αντιπολίτευση και σε συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία έχουν δείξει κιόλας με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά» είπε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι δυνατόν να καθορίζεται η πολιτική ατζέντα από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με αυτόν τον πατέρα. Δεν είμαστε “εμείς και οι άλλοι”. Αλλά στο θέμα του αιτήματος, είναι η Δικαιοσύνη. Είμαστε συντεταγμένο κράτος και πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε αυτές τις πολύ ουσιαστικές διακρίσεις. Είναι απόφαση της Δικαιοσύνη». Απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνέχισε: «Ρωτώ: τι μας ζητάνε τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη; Να βγουν να το πουν καθαρά. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη;».

Τον Πάνο Ρούτσι έχουν συναντήσει εκπρόσωποι σχεδόν όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ, Κίνημα Δημοκρατίας, Νέα Αριστερά) και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, ενώ απαιτούν να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εγκύψουν». Τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δ. Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή.

«Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του και του εξέφρασα τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο. Όπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει. Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”, όταν, από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός με επιστολή του επεδίωξε να κατευθύνει την ανάκριση, κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν στον τόπο του εγκλήματος για να συγκαλύψουν αιτίες και ενόχους, ενώ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ολοκληρώθηκαν οι προανακριτικές – ξέπλυμα για Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Πάει πολύ τώρα να επικαλείται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη και πρέπει άμεσα να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως και των δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά» αναφέρει σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. «Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του θα εμποδίσει την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλλει την πραγματική δικαίωση απέναντι σε ένα σύστημα που θυσιάζει ζωές για τα κέρδη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!», προσθέτει.

«Σταματήστε κάποιοι να εκμεταλλεύεστε τον πόνο ενός ανθρώπου, ενός πατέρα, του Ρούτσι, και να τον χρησιμοποιείτε. Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή την ιστορία, να δώσει εντολή να γίνει εκταφή και αυτού του παιδιού αλλά και όλων των παιδιών ώστε να ησυχάσουν οι ψυχούλες τους», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε και για τις πολύ σοβαρές ευθύνες του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. «Την Πέμπτη στη Βουλή ο κύριος Φλωρίδης μας θύμισε ποιοι μας κυβερνούν: άνθρωποι που μέσα στην αλαζονεία τους ξεπερνούν κάθε ηθικό φραγμό. Τον κάλεσα να βγούμε έξω από τη Βουλή και να πάμε να ακούσει ο ίδιος τον Πάνο Ρούτσι. Τον τραγικό πατέρα που κάνει απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του. Πώς απάντησε ο κύριος Φλωρίδης; Χαχανίζοντας από τα υπουργικά έδρανα… Έτσι απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο αίτημα αυτού του πατέρα για απόδοση δικαιοσύνης».

«Δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε ηθικό υπόβαθρο για να στερείται από έναν πατέρα το δικαίωμα να ζητά εκταφή και ιατροδικαστική εξέταση. Η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Ζητώ από τη Δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο. Θέλω να μου απαντήσει η Δικαιοσύνη του Predator και της συγκάλυψης των υποκλοπών: πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού το να μην επιτρέπεται στον Πάνο Ρούτσι να διεκδικήσει δικαίωση για το παιδί του; Οι κρίνοντες κρίνονται από τους πολίτες. Δεν είναι υπεράνω ούτε του νόμου ούτε του ανθρωπισμού. Επιτέλους Δημοκρατία» δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.