Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγαν σήμερα οι συγγενείς 80 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους, προκειμένου να καταθέσουν υπόμνημα 47 σελίδων με το οποίο ζητούν τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης.

της Άννας Κανδύλη

Στο υπόμνημά τους καταγγέλλουν ότι η ανάκριση έκλεισε βεβιασμένα από τον εφέτη ειδικό ανακριτή ενώ η πρόταση του εισαγγελέα εφετών Λάρισας έγινε με εξπρές διαδικασίες, χωρίς να εξεταστούν κρίσιμα στοιχεία. Μεταξύ αυτών αναφέρουν την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία, αλλά και εκκρεμή αιτήματα, όπως η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

«Διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε έως επτά επιβάτες και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας», αναφέρεται στην αίτηση.

Οι συγγενείς ζητούν να επιστραφεί η δικογραφία στον εφέτη ανακριτή ώστε να εξεταστούν τα νέα στοιχεία και να αποδοθούν ευθύνες «από τον σταθμάρχη μέχρι και τον πρωθυπουργό, εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε», όπως δήλωσε ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας θύματος.

Η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «μη θεσμική και εχθρική», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια να «μπαζωθεί» η δικογραφία. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για την αντιμετώπιση του αιτήματος απεργίας πείνας του πατέρα Π. Ρούτσι, ο οποίος ζητά να μάθει πώς έχασε το παιδί του.

«Η υπόθεση έχει συσκοτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και ζητήματα κεφαλαιώδη έχουν μπει κάτω από το χαλί», τόνισε ο συνήγορος Γιάννης Μαρακάκης, ενώ ο Μανώλης Βονικάκης επισήμανε ότι η επιστροφή της υπόθεσης στον ανακριτή είναι αναγκαία για να δοθούν πειστικές απαντήσεις.

Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Δείτε το υπόμνημα ΕΔΩ

Η ανακοίνωση του Άρειου Πάγου

«Στην περίπτωση της δικογραφίας των Τεμπών, αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι, μετά τη σύνταξη της πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών προς τον Πρόεδρο Εφετών για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων» τονίζει ο Άρειος Πάγος σε ανακοίνωσή του.

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Δεν περιέχεται σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων στην εξώδικη δήλωση-καταγγελία που επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από γονείς θυμάτων στην υπόθεση των Τεμπών, αναφέρει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του.