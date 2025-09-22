Αττική: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 15χρονου

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του Σεκαντάρι Αράς. Ο 15χρονος αφγανικής καταγωγής, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην πλατεία Αττικής και είναι καλά στην υγεία του.

Τα αίτια της εξαφάνισής του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σεκαντάρι Αράς, 15 ετών εξαφανίστηκε στις 19/09/25 από την περιοχή της Αθήνας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 19/09/2025 προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ο Σεκαντάρι Αράς, 15 ετών για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.