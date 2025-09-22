Αττική: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 15χρονου

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του Σεκαντάρι  Αράς. Ο 15χρονος αφγανικής καταγωγής, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην πλατεία Αττικής και είναι καλά στην υγεία του.

Τα αίτια της εξαφάνισής του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σεκαντάρι  Αράς, 15 ετών εξαφανίστηκε στις 19/09/25 από την περιοχή της Αθήνας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 19/09/2025 προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ο Σεκαντάρι Αράς, 15 ετών για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ειδικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου
περισσότερα
17:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρί...
17:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Καταδικάστηκε 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Ο 44χρονος από τη Μαλεσίνα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας , σήμερα 22/...
17:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 66 μεταναστών νότια της Γαύδου  

Επιχείρηση διάσωσης 66 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό το...
16:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος