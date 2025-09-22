Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι απείλησε και παρενόχλησε σεξουαλικά 4 ανήλικα σε δημοτικό σχολείο  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Τέσσερα ανήλικα αγόρια κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένας 36χρονος, την ώρα που αυτά έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ εκτός από την παρενόχληση ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και γι’ αυτό ζήτησε να συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της, επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι να γίνει η δίκη. Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και δια των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ειδικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι
περισσότερα
17:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρί...
17:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Καταδικάστηκε 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Ο 44χρονος από τη Μαλεσίνα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας , σήμερα 22/...
17:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 66 μεταναστών νότια της Γαύδου  

Επιχείρηση διάσωσης 66 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό το...
16:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγαν σήμερα οι συγγενείς 80 θυμάτων της σιδηροδρομικής ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος