Κώστας Τσουκαλάς: «Επιδημία» παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων – Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση

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«Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων που λαμβάνουν χώρα υπό τον θόρυβο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες, με το επιχείρημα ότι… έκλεισαν τον κύκλο τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

«Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ειδικότερα ότι «επί επτά χρόνια διατηρούσαν Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες».

«Η κυβέρνηση που “πουλάει” την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση αλλά ανέχεται τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι «αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος».