Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τα πλήγματα – «Αγκάθι» τα «παγωμένα» δισεκατομμύρια της Τεχεράνης

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Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις εντατικές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την επίτευξη μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.

Παρά τα σφοδρά αεροπορικά πλήγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές για δεύτερη συνεχή ημέρα, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για νέες «σκληρές επιθέσεις» εάν το Ιράν δεν υπογράψει άμεσα τη συμφωνία, οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί.

Το βάρος των συνομιλιών πέφτει στον μηχανισμό αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το Πακιστάν να ηγείται μιας ύστατης μεσολαβητικής προσπάθειας.

Συνομιλίες εν μέσω πυρών και το «αγκάθι» των δισεκατομμυρίων

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται διπλωματική πηγή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν σε τροχιά υλοποίησης έπειτα από οκταήμερες διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι οι προσπάθειες για μια προκαταρκτική συμφωνία έχουν ενταθεί, παρά τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός μνημονίου κατανόησης (MoU).

Αν και έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, ορισμένα ζητήματα απαιτούν περαιτέρω λεπτομερή συζήτηση, με βασικότερο τον μηχανισμό απελευθέρωσης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά έσοδα πετρελαίου που παραμένουν «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες.

Μία από τις ιρανικές πηγές περιέγραψε το σημείο τριβής: «Το Ιράν θέλει να απελευθερωθούν και να μεταφερθούν στην Τεχεράνη 6 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαιά του, ενώ η Ουάσινγκτον επιθυμεί την αποδέσμευσή τους σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει κατηγορηματικά την επιστροφή των χρημάτων στο Ιράν εξ ολοκλήρου».

Όπως ξεκαθάρισαν οι ίδιες πηγές, προτεραιότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης για την ίδια του την επιβίωση δεν είναι μια συνολική διευθέτηση, αλλά ένα πλαίσιο που θα του εξασφαλίσει τον ελάχιστο απαραίτητο «ζωτικό χώρο», ξεκλειδώνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία και τερματίζοντας τον πόλεμο.

Πακιστάν: «Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, παρά την έξαρση της σύγκρουσης, απευθύνοντας έκκληση για μια «διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Ταχίρ Αντραμπί, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος στη νέα ανταλλαγή εχθροπραξιών. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα, παραμένουμε δεσμευμένοι».

«Ας μην ρίξουμε τους τίτλους τέλους στην προσέγγιση μεσολάβησης του Πακιστάν», πρόσθεσε. «Το Πακιστάν παραμένει βαθιά ανησυχημένο για την κατάσταση στην περιοχή, η οποία σημαδεύεται από την πρόσφατη κλιμάκωση».

«Είμαστε της άποψης ότι η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη μιας διαπραγματεύσιμης διευθέτησης όλων των επίδικων ζητημάτων», σημείωσε.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επέστρεψε τις προηγούμενες ημέρες από επίσκεψη στην Τεχεράνη, όπου παρέδωσε μήνυμα και επιστολή του Πακιστανού Πρωθυπουργού προς την ιρανική ηγεσία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ειρηνευτικής προσπάθειας.