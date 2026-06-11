Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – Έρχονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ προβλέπει μεταβολή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας συγκεκριμένες περιοχές όπως Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
  • Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, καθώς και στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
  • Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, ενώ σε Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική θα συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από την Παρασκευή, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,
β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,
γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και
δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Το παρόν Έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

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