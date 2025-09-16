Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν την εκταφή των παιδιών τους – Τι αναφέρει η εξώδικη καταγγελία

Εξώδικη καταγγελία απέστειλαν, μεταξύ άλλων, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στην ηγεσία του Άρειου Πάγου οι γονείς δύο εκ των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι. Μέσω του εξώδικου ζητούν να δοθεί άδεια για εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα των παιδιών τους αλλά και η πραγματική αιτία θανάτου τους.

Η κα Καρυστιανού, με σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρει: «Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια», αναφέρει, δηλώνοντας τη στήριξή της στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται από χθες σε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή.

Στο εξώδικο επισημαίνεται ότι: «Η άρνηση εκταφής προς διαπίστωση του ότι πράγματι στο μνήμα του τέκνου κείται η ορθή σορός και άρα προς διαπίστωση του οικογενειακού δεσμού, θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)».

Επιπλέον, γίνεται λόγος για πιθανή παραβίαση της δικονομικής διαδικασίας: «Η άνω άρνηση αντίκειται και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη, καθώς η αιτηθείσα εκταφή είναι αναγκαία για τον εντοπισμό του άγνωστου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε την πυρόσφαιρα που κατέκαψε επιβάτες που επέζησαν της σύγκρουσης και άρα για τον εντοπισμό της αιτίας θανάτου των εν λόγω απανθρακωθέντων επιβατών, αιτία, την οποία δεν ερεύνησε και δεν εντόπισε η ανάκριση, παραλείποντας την έρευνα και τη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 250 ΚΠΔ, που δύναται να την αποκαλύψουν».

Η εξώδικη καταγγελία, σύμφωνα με την ανάρτηση της κας Καρυστιανού, απευθύνεται επίσης:

Στον Εισαγγελέα και την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου

Στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Στον Προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας

Στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα

Καθώς και στον ίδιο τον ειδικό εφέτη ανακριτή που έχει αναλάβει τη δικογραφία των Τεμπών, Σωτήριο Μπακαΐμη

Το εξώδικο, το οποίο κατατέθηκε με αίτημα γνωστοποίησής του δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, εστάλη επίσης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;;

Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας και τις ζωές μας….

Μπροστά στο κτήριο όπου ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και ο ΠΘ καταχειροκροτήθηκαν.

Όρθιοι χειροκροτητές καλοβολεμένοι γιόρτασαν την νίκη της ασυλίας και της ατιμωρησίας, της κοροϊδίας.

Χειροκροτήθηκαν και χαμογελούσαν που κατάφεραν να ξεφύγουν .. ξανά …

Ούτε καν έρευνα!!!

Τίποτα!

Αλί σε εμάς. Και σε σας. Στην υπόλοιπη κοινωνία … Που παλεύει για να επιβιώσει και παράλληλα τρέμει μήπως τα παιδιά της πάθουν κάτι από το απάνθρωπο και επικίνδυνο κράτος ..

Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι..στο δρόμο…

Δεν μπορεί να πάει σπίτι του ..

Το ορκίστηκε!

Θέλει να μάθει την αλήθεια!!!!

-Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια!!-

Θα φύγει από εκεί μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι!!!

Η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του…

Και εμείς…. το ίδιο περιμένουμε …

Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει.

Σήμερα, εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη σε

-ΠτΔ

-ΠΘ

-Υ. Δικαιοσύνης

-ΠτΒ—- για γνωστοποίηση σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές!!

-ΑΠ

-Μπακαΐμη/ Τσόγκα

-Πρόεδρο Εφετών

-Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

-Ολομέλεια Δικηγόρων

Ώστε όλοι να ξέρουν.., όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή ;;

Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ;

Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή!

Ο κύβος ερρίφθη. …. Ο γονιός μίλησε,

Η επόμενη κίνηση, δική τους!

Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας!

Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!»