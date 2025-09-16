Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε συμφωνία για το TikTok»

Οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, δίνοντας ενδεχομένως τέλος σε ένα saga που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Μια συμφωνία για αυτή τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, συνιστά σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, οι οποίες επιδιώκουν να εκτονώσουν έναν εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές.

Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες της συμφωνίας για το TikTok. Οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

Το CNBC μετέδωσε χθες ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 30 έως 45 ημερών και αυτή θα περιλαμβάνει υφιστάμενους επενδυτές στην ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok με έδρα την Κίνα, καθώς και νέους επενδυτές.

Ήδη χθες ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε χθες ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

