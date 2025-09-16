Επιστροφή ενοικίου: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Τι ισχύει για τον κωδικό 081 στη φορολογική δήλωση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου σε σχεδόν 950.000 δικαιούχους. Η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο και στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πιστωθεί ένα ενοίκιο με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μια οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο και για φοιτητική στέγη θα επιδοτηθεί διπλά, δηλαδή το όριο θα ανέβει στα 1.700 ευρώ.

Τα μυστικά για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου

Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

1) Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης

Στις 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης αναφορικά με τη συμπλήρωση του κωδικού 081 στη φορολογική τους δήλωση έτσι ώστε να πάρουν τον προσεχή Νοέμβριο επιδότηση έως 800 ευρώ είτε για την κύρια κατοικία είτε για τη φοιτητική.

Επίσης επισημαίνεται πως ο υπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου θα γίνει με αυτόματο τρόπο με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή θα ληφθεί υπόψη όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

2) Τα στοιχεία

Τα στοιχεία που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ορθή καταβολή των ποσών της επιστροφής ενοικίου είναι συγκεκριμένα. Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

Η δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι του μέτρου να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση για τη δήλωση του αριθμού του μισθωτηρίου. Εάν όμως δεν συμπληρωθεί ο κωδικός 081 από τον υπόχρεο, τότε η ΑΑΔΕ θα προβεί στην αναζήτηση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου μέσω διασταυρώσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Ο αριθμός μισθωτηρίου: Αυτός θα πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

Αυτός θα πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής. Οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

3) Το ποσό και τα κριτήρια

Στα 800 ευρώ είναι το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία. Αυτό όμως προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι στα 800 ευρώ.

Όσον αφορά τα κριτήρια τονίζονται τα εξής :

Το μέγιστο εισόδημα για τον άγαμο θα πρέπει είναι στα 20.000 ευρώ ενώ για τους έγγαμους ορίστηκε στις 28.000 ευρώ και αυτό προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

4) Η καταβολή

Δεν θα λάβουν την επιδότηση οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα εξακολουθούν να πληρώνουν από τον Ιανουάριο του 2026 το ενοίκιο με μετρητά.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερο φόρο για τα εισοδήματα αυτά. Το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στην αγορά των ενοικίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο ισχύει ήδη αλλά από το 2026 η εφαρμογή του ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή «στο χέρι», δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ενοικίου δεν θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Τι λένε φοροτεχνικοί και το υπουργείο Οικονομικών

Για το θέμα αυτό μίλησαν φοροτεχνικοί, άνθρωποι της αγοράς στην ΕΡΤ. «Οι φορολογούμενοι μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να κάνουν τροποποιητική δήλωση ούτως ώστε να καταγράψουν τον αριθμό του μισθωτηρίου στον κωδικό 0,81 ή αντίστοιχα 0,82, αν έχουν παραπάνω από δύο ιδιοκτήτες, ώστε το σύστημα να τα βρει αυτοματοποιημένα και ευκολότερα για να κάνει τη διασταύρωση» υπογράμμισε ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου.

Από την πλευρά του ο Γραμματέας Ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Μάνος Κρανίδης είπε πως «η μεγάλη πλειοψηφία των μισθωμάτων καταβάλλονται τραπεζικά, όμως επ ουδενί δεν μπορεί να είναι τιμωρητική για τον ιδιοκτήτη όταν ένας μισθωτής δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει τραπεζικά. Εκεί δεν πρέπει να τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες να χάνουν την έκπτωση του 5%».

«Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και μια υπουργική απόφαση για τα ενοίκια όπου θα συνυπογράψουμε με το υπουργείο Οικονομικών και με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ προκειμένου να μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις για το επίδομα ακόμη και για περιπτώσεις δικαιούχων που δεν είναι εφικτό για κάποιο λόγο να το λάβουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό… Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε όλους αυτούς τους τρόπους προκειμένου να υπάρξει πραγματική αντιστοίχιση των δηλωμένων εισοδημάτων» είχε δηλώσει ο υφυπουργός, Γιώργος Κώτσηρας.