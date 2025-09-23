Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 23/9/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
13 λεπτά πριν
Βοιωτία: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο
2 ώρες πριν
New York Post: Σκληρό άρθρο της εφημερίδας κατά Ερντογάν – Καλεί τον Τραμπ να πει ωμά «όχι» στην πώληση F-35 στην Τουρκία
2 ώρες πριν
Βόλος: Πώς συνέβη η τραγωδία με θύμα τον 20χρονο φοιτητή – Τι προηγήθηκε πριν πέσει από φωταγωγό
1 ώρα πριν
Νέα Ζηλανδία: Ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της κρίθηκε η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»
3 ώρες πριν
Η αδελφή του δεν πλήρωσε ούτε ευρώ για τα ιατρικά έξοδα της μητέρας τους – «Πήγε διακοπές στην Ιταλία και με κατηγορεί πως είμαι άκαρδος»
1 ώρα πριν
Πώς οι άνθρωποι απέκτησαν… δάχτυλα – Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στα ψάρια, σύμφωνα με νέα μελέτη
9 λεπτά πριν
Άγιος έρωτας: Η σκηνή που κόβει την ανάσα – «Έχεις μια δύναμη πάνω μου που όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να ελέγξω»
13 λεπτά πριν
Βοιωτία: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο
14 λεπτά πριν
Τουρκία: Σύλληψη στελεχών του δήμου Άγκυρας με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών
21 λεπτά πριν