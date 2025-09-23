Συνελήφθη πρώην αστυνομικός στο σπίτι του Τράβις Κέλσι – Πήδηξε τον φράχτη ψάχνοντας την Τέιλορ Σουίφτ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τράβις Κέλσι Τέιλορ Σουίφτ
Φωτογραφία: AP

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε έξω από την πολυτελή έπαυλη του Τράβις Κέλσι, στο Κάνσας, με πρωταγωνιστή έναν πρώην αστυνομικό που σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό Star, που αποκάλυψε το περιστατικό επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, η αναφορά της αστυνομίας δεν ανέφερε τον λόγο της σύλληψης του 48χρονου Τζάστιν Λι Φίσερ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένα επιπλέον δικαστικό έγγραφο που εξασφάλισε αποκλειστικά το Star επιβεβαιώνει ότι ο Φίσερ κατηγορείται πως πήδηξε τον φράχτη σε ιδιωτική κατοικία μέσα σε ιδιωτική συνοικία.

Η σύλληψη έγινε περίπου στις 2 π.μ., ενώ παραμένει άγνωστο εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα ο Κέλσι ή η αρραβωνιαστικιά του, Τέιλορ Σουίφτ. Ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας κάλεσε την αστυνομία για τον φερόμενο εισβολέα, αναφέρει το ρεπορτάζ.


Τόσο το Star όσο και το TMZ μετέδωσαν ότι ο Φίσερ παραδίδει δικόγραφα και προσπαθούσε να βρει τη Σουίφτ για να της επιδώσει κλήση κατάθεσης στο πλαίσιο μιας δίκης που εμπλέκει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι και την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στην ταινία «It Ends With Us».

Η Σουίφτ ενεπλάκη ακούσια στη δικαστική διαμάχη, καθώς ο Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι η ποπ σταρ μαζί με τον σύζυγο της ηθοποιού, Ράιαν Ρέινολντς, προσπάθησαν να τον πιέσουν να δεχθεί αλλαγές σε μια σκηνή της ταινίας, όπως απαίτησε η Λάιβλι.

Από τον Μάιο, ο Μπαλντόνι επιδιώκει να υποχρεώσει τη Σουίφτ να καταθέσει, όμως η τραγουδίστρια αντιστέκεται. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι η Σουίφτ δεν θα υποχρεωθεί να καταθέσει, σύμφωνα με το Deadline.


Γιατί λοιπόν ο Φίσερ προσπάθησε να της επιδώσει δικόγραφο τρεις ημέρες μετά την απόφαση του δικαστή παραμένει ασαφές, όπως επίσης και το αν είχε πράγματι προσληφθεί από τη νομική ομάδα του Μπαλντόνι.

«Θα χαρώ να σας μιλήσω γι’ αυτό όταν λυθεί η υπόθεση», δήλωσε ο Φίσερ σε γραπτό μήνυμα που επικαλείται το Star. «Δεν έπαθα κάτι πέρα από το ότι με συνέλλαβαν κάνοντας τη δουλειά μου και ίσως χάσω την άδεια του ιδιωτικού ντετέκτιβ».

Ο Φίσερ υπηρέτησε ως αστυνομικός στην πόλη Φορτ Σκοτ του Κάνσας από το 2013 έως το 2021 και στη συνέχεια εργάστηκε ως «μερικής απασχόλησης αξιωματικός επιβολής του νόμου» έως το 2023, οπότε και η άδειά του ανακλήθηκε για πέντε χρόνια έπειτα από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τη σύζυγό του στις 21 Απριλίου 2023, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Star.

Σήμερα εμφανίζεται καταχωρημένος ως αδειοδοτημένος ιδιωτικός ντετέκτιβ, αν και, όπως σημειώνει το περιοδικό, δεν διαθέτει ούτε εμπορική επωνυμία ούτε δημόσια ιστοσελίδα.

Η Σουίφτ είναι νονά ενός από τα παιδιά της Λάιβλι με τον Ρέινολντς, ωστόσο οι αναφορές λένε ότι η δικαστική διαμάχη έχει διαταράξει τη φιλία τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την κατηγορία της Λάιβλι ότι ο Μπαλντόνι την παρενόχλησε σεξουαλικά στα γυρίσματα της ταινίας. Ο 41χρονος πρώην πρωταγωνιστής της σειράς «Jane The Virgin» αντέδρασε καταθέτοντας ανταγωγή για δυσφήμιση και εκβιασμό, όμως η ανταγωγή απορρίφθηκε τον Ιούνιο.

11:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

