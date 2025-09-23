Τζίμι Κίμελ: Διαπραγματεύθηκε απευθείας με τα αφεντικά της Disney – Επιστρέφει το βράδυ στον αέρα αλλά δεν θα ζητήσει συγγνώμη

Επιστρέφει το βράδυ στην μικρή οθόνη ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος τέθηκε εκτός αέρα από την Disney για τα σχόλια του σχετικά με τον δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή και οπαδού του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Εδώ και ημέρες έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για το «κόψιμο» της εκπομπής πολιτικής σάτιρας του Κίμελ, καθώς προοδευτικές φωνές κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ για περιορισμό του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου.

Με αυτή την άποψη συντάχθηκαν αρκετοί σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Αντζελίνα Τζολί, η οποία προχθές στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν είπε ότι πλέον θα είναι προσεκτική με το λέει καθώς είναι «πολύ πολύ ζοφεροί καιροί».

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται η εφημερίδα New York Post, ο Κίμελ θα επιστρέψει στην θέση του απόψε και στον μονόλογο που θα κάνει θα αναφερθεί στο θέμα και τις αντιδράσεις αλλά δεν θα ζητήσει συγγνώμη για τα όσα είπε. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Κίμελ διαπραγματεύθηκε την επιστροφή του απευθείας με τα αφεντικά της Disney, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μπομπ Άιγκερ και το νούμερο 2 της εταιρείας Ντάνα Γουάλντεν.

Σε αυτή την φάση δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συμφώνησαν οι δύο πλευρές και που βρέθηκε η χρυσή τομή προκειμένου να επιστρέψει ο κωμικός στην εκπομπή του. Σύμφωνα με την Post, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει εάν υπήρξε διαπραγμάτευση για το συμβόλαιο του Κίμελ, το οποίο λήγει την άνοιξη του 2026, ή εάν συμφωνήθηκε να κάνει ο κωμικός κάποια δωρεά στην οργάνωση του Τσάρλι Κερκ.

Οι συντηρητικοί στις ΗΠΑ και οι υποστηρικτές του Τραμπ επέμεναν ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να κάνει μία δωρεά στην οργάνωση του Κερκ πριν επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

Παρ’ όλα αυτά η αναταραχή δεν θα σταματήσει εδώ. Οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που συνεργάζονται με το ABC της Disney και είναι ιδιοκτησίας Sinclair Broadcast Group ανακοίνωσαν ότι δεν θα αναμεταδώσουν την εκπομπή. Η εταιρεία Nexstar, που κατέχει ποσοστό του δικτύου ABC, δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα μεταδώσει την εκπομπή στους σταθμούς που έχει υπό την ιδιοκτησία της.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες, που χρειάζονται την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες, φέρονται να είναι αυτές που πρωτοστάτησαν για το «κόψιμο» της εκπομπής.

Η Disney υποχώρησε στις απαιτήσεις και δεν κατάφερε να καλύψει τον Κίμελ, που δεχόταν σφοδρή κριτική. Στην ανακοίνωση της η εταιρεία την περασμένη Τετάρτη προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το κόψιμο και ανέφερε ότι έγινε «για να αποφύγει την περαιτέρω πυροδότηση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας». Επιπλέον χαρακτήρισε κάποια από τα σχόλια του Κίμελ ως «άκαιρα και συνεπώς σκληρά».

Η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Disney, Μάικλ Άισνερ που κατηγόρησε την εταιρεία ότι υποχώρησε στον «εκφοβισμό» από τις ρυθμιστικές αρχές της Ουάσινγκτον. «Που πήγε η ηγεσία; Ίσως το Σύνταγμα θα έπρεπε να λέει: ‘Το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει νόμο που να περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου, εκτός αν πρόκειται για το πολιτικό ή οικονομικό συμφέρον κάποιου’», είχε σχολιάσει με σκωπτικό τρόπο ο Άισνερ.