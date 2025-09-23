Τζίμι Κίμελ: Διαπραγματεύθηκε απευθείας με τα αφεντικά της Disney – Επιστρέφει το βράδυ στον αέρα αλλά δεν θα ζητήσει συγγνώμη

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζίμι Κίμελ
Πηγή: Disney

Επιστρέφει το βράδυ στην μικρή οθόνη ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος τέθηκε εκτός αέρα από την Disney για τα σχόλια του σχετικά με τον δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή και οπαδού του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Τραμπ: «Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ταλαντούχο άτομο» – Οι δύο νέες προγραφές σχολιαστών από τον Αμερικανό πρόεδρο

Εδώ και ημέρες έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για το «κόψιμο» της εκπομπής πολιτικής σάτιρας του Κίμελ, καθώς προοδευτικές φωνές κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ για περιορισμό του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου.

Με αυτή την άποψη συντάχθηκαν αρκετοί σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Αντζελίνα Τζολί, η οποία προχθές στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν είπε ότι πλέον θα είναι προσεκτική με το λέει καθώς είναι «πολύ πολύ ζοφεροί καιροί».

ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» έπειτα από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαιρετική είδηση» λέει ο Τραμπ

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται η εφημερίδα New York Post, ο Κίμελ θα επιστρέψει στην θέση του απόψε και στον μονόλογο που θα κάνει θα αναφερθεί στο θέμα και τις αντιδράσεις αλλά δεν θα ζητήσει συγγνώμη για τα όσα είπε. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Κίμελ διαπραγματεύθηκε την επιστροφή του απευθείας με τα αφεντικά της Disney, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μπομπ Άιγκερ και το νούμερο 2 της εταιρείας Ντάνα Γουάλντεν.

Σε αυτή την φάση δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συμφώνησαν οι δύο πλευρές και που βρέθηκε η χρυσή τομή προκειμένου να επιστρέψει ο κωμικός στην εκπομπή του. Σύμφωνα με την Post, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει εάν υπήρξε διαπραγμάτευση για το συμβόλαιο του Κίμελ, το οποίο λήγει την άνοιξη του 2026, ή εάν συμφωνήθηκε να κάνει ο κωμικός κάποια δωρεά στην οργάνωση του Τσάρλι Κερκ.

Τραμπ: «Ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος» που θα απολυθεί – «Πώς τολμάτε, κύριε;» η απάντηση του Στίβεν Κόλμπερτ με αιχμές

Οι συντηρητικοί στις ΗΠΑ και οι υποστηρικτές του Τραμπ επέμεναν ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να κάνει μία δωρεά στην οργάνωση του Κερκ πριν επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

Παρ’ όλα αυτά η αναταραχή δεν θα σταματήσει εδώ. Οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που συνεργάζονται με το ABC της Disney και είναι ιδιοκτησίας Sinclair Broadcast Group ανακοίνωσαν ότι δεν θα αναμεταδώσουν την εκπομπή. Η εταιρεία Nexstar, που κατέχει ποσοστό του δικτύου ABC, δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα μεταδώσει την εκπομπή στους σταθμούς που έχει υπό την ιδιοκτησία της.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες, που χρειάζονται την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες, φέρονται να είναι αυτές που πρωτοστάτησαν για το «κόψιμο» της εκπομπής.

Η Disney υποχώρησε στις απαιτήσεις και δεν κατάφερε να καλύψει τον Κίμελ, που δεχόταν σφοδρή κριτική. Στην ανακοίνωση της η εταιρεία την περασμένη Τετάρτη προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το κόψιμο και ανέφερε ότι έγινε «για να αποφύγει την περαιτέρω πυροδότηση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας». Επιπλέον χαρακτήρισε κάποια από τα σχόλια του Κίμελ ως «άκαιρα και συνεπώς σκληρά».

Η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Disney, Μάικλ Άισνερ που κατηγόρησε την εταιρεία ότι υποχώρησε στον «εκφοβισμό» από τις ρυθμιστικές αρχές της Ουάσινγκτον. «Που πήγε η ηγεσία; Ίσως το Σύνταγμα θα έπρεπε να λέει: ‘Το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει νόμο που να περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου, εκτός αν πρόκειται για το πολιτικό ή οικονομικό συμφέρον κάποιου’», είχε σχολιάσει με σκωπτικό τρόπο ο Άισνερ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Κινητοποιήσεις υγειονομικών για τις «τραγικές» ελλείψεις προσωπικού

Προστατίτιδα: Πότε ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να σχετίζεται με λοίμωξη του προστάτη

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ- Όλες οι λεπ...

Επικουρικές συντάξεις: Ποιοι διεκδικούν αναδρομικά μέχρι και 16.800 ευρώ

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα

Αυτοκινητόδρομος στις ΗΠΑ γέμισε με M&M’s έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:31 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ-Ερντογάν: Στον ορίζοντα συμφωνία για πυρηνικούς αντιδραστήρες – Η Άγκυρα θα αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak μεταδίδει ότι η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντό...
08:55 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σάρα Φέργκιουσον: Φωτογραφίες της με τον Επστάιν φέρνουν θύελλα στο Μπάκιγχαμ – Ο Κάρολος «ζυγίζει» το μέλλον της ίδιας και του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα της Υόρκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί όχι ...
08:06 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Ο Μακρόν αψήφησε τον Τραμπ με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους – Η «σκιά» του Γκωλισμού και «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» που δεν σχολιάστηκε

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται στην πλέον δύσκολη πολιτική του φάση, ανέβηκε...
06:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Χάος σε Νορβηγία και Δανία: Έκλεισαν και άνοιξαν ύστερα από ώρες τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω… drones

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Δανία και Νορβηγία, καθώς τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος