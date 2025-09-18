ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του την Τετάρτη (17/9) για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

Wait so Kimmel didn’t even make a joke about Charlie Kirk and the morons still got butthurt….@ABC taking him off the air “indefinitely” because Trump’s FCC guy threatens you for this nothing burger is insane….this is full blown fascism pic.twitter.com/GW4DXY2SnI — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 17, 2025

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του γνωστού παρουσιαστή για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.