Τραμπ: «Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ταλαντούχο άτομο» – Οι δύο νέες προγραφές σχολιαστών από τον Αμερικανό πρόεδρο

Καθώς αρχίζει έρευνα, στις ΗΠΑ, για την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC, υπόθεση που θεωρείται ότι παραβιάζει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε σήμερα στην άποψη ότι ο Κίμελ σωστά απολύθηκε και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι η διακοπή της εκπομπής του είναι η ουσία της ελευθερίας του λόγου.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ταλαντούχο άτομο. Είχε πολύ κακή τηλεθέαση και θα έπρεπε να τον είχαν απολύσει εδώ και πολύ καιρό. Οπότε, ξέρετε, μπορείτε να το πείτε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, από το Λονδίνο, δίπλα από τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Στις ΗΠΑ όμως, ο Δημοκρατικός βουλευτής νομοθέτης δηλώνει ότι ξεκινάει έρευνα για το ABC, τη διοίκηση Τραμπ και το Sinclair Broadcast Group μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, τακτικό μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι το κόψιμο της εκπομπής είναι μέρος των “προσπαθειών λογοκρισίας της αντιπολίτευσης προς τον πρόεδρο”.

Η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις από σχολιαστές και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς – με ορισμένους να λένε ότι ήταν σωστό που ο Κίμελ αντιμετώπισε συνέπειες επειδή υπέθεσε ότι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ήταν υποστηρικτής του Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Κίμελ “είπε ένα φρικτό πράγμα για έναν σπουδαίο κύριο που είναι γνωστός ως Τσάρλι Κερκ” και ότι θα έπρεπε να είχε απολυθεί “εδώ και πολύ καιρό”.

Η Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή

Ο Τζίμι Κίμελ “εμφανίστηκε να παραπλανά άμεσα το αμερικανικό κοινό” με τα σχόλιά του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Ο Μπρένταν Καρ – πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών – δήλωσε ότι τα σχόλια του Κίμελ δεν ήταν “αστείο”, ούτε “πλάκα”. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τοποθετήθηκε σχετικά με την αναστολή του Τζίμι Κίμελ. Σε ανάρτηση στο Χ, ο Ομπάμα έγραψε: “Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα της ακύρωσης, η σημερινή κυβέρνηση την έχει φτάσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα εναντίον εταιρειών μέσων ενημέρωσης, εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν”.

Σε αντίστοιχη ανάρτησή του ο Τραμπ είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ “σπουδαία νέα για την Αμερική”. “Η εκπομπή του Jimmy Kimmel Show, η οποία αμφισβητείται από την τηλεθέαση, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει”, έγραψε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο κωμικός έχει “μηδενικό ταλέντο”.

Άφησε να εννοηθεί ότι οι παρουσιαστές της βραδινής ζώνης του NBC, Τζίμι Φάλον και ο Σεθ Μάιερς, θα πρέπει επίσης να αποσυρθούν από τον αέρα. “Έτσι μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς αποτυχημένοι”, είπε. “Η τηλεθέασή τους είναι επίσης φρικτή”.

Ο Στάρμερ, που άκουσε την απάντηση βρήκε την ευκαιρία να διαβεβαίωσει ότι η Βρετανία προστατεύει “ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά” την ελευθερία της έκφρασης. Το έκανε μετά τις αντιπαραθέσεις και τις επικρίσεις για τους βρετανικούς νόμους που προήλθαν από τις ΗΠΑ.

“Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πάντα”, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.