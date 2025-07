Τραμπ: «Ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος» που θα απολυθεί – «Πώς τολμάτε, κύριε;» η απάντηση του Στίβεν Κόλμπερτ με αιχμές

Η διαμάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ φούντωσε ξανά τη Δευτέρα, όταν ο οικοδεσπότης του «The Late Show» απάντησε από την εκπομπή του στο ειρωνικό μήνυμα Προέδρου των ΗΠΑ για την “κόψιμο” από το CBS.

Με σαρκασμό και καυστικό χιούμορ, ο Κόλμπερτ δεν δίστασε να στραφεί και κατά του ίδιου του τηλεοπτικού του σταθμού, αλλά και κατά της μητρικής εταιρείας Paramount, αφήνοντας υπαινιγμούς για πολιτικές πιέσεις και μυστικές συμφωνίες στο παρασκήνιο.

«Απολύτως λατρεύω που ο Κόλμπερτ απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμη μικρότερο από τα νούμερά του. Άκουσα ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος. Έχει ακόμη λιγότερο ταλέντο από τον Κόλμπερτ!», είχε γράψει την Παρασκευή ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή την ανακοίνωση ότι το CBS θα βάλει τέλος στην εκπομπή του γνωστού κωμικού το 2025.

Ο Κόλμπερτ, στον πρώτο του μονόλογο μετά την ανακοίνωση, απάντησε: «Ο οικοδεσπότης του “Jimmy Kimmel Live!” δεν είναι ο επόμενος. Εγώ είμαι ο μάρτυρας».

Και πρόσθεσε με χαρακτηριστική ειρωνεία: «Πώς τολμάτε, κύριε; Θα μπορούσε ένας άνθρωπος χωρίς ταλέντο να συνθέσει το εξής σατιρικό πνευματώδες σχόλιο; “Άντε γ@@@@υ”».

Stephen Colbert responds to Donald Trump: “How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go fuck yourself.” pic.twitter.com/U0mrmecmn8

— Marco Foster (@MarcoFoster_) July 22, 2025