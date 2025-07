Χάντερ Μπάιντεν: Οργισμένο ξέσπασμα κατά Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και πρόσωπο που απασχόλησε συχνά τα πρωτοσέλιδα των αμερικανικών εφημερίδων λόγω διάφορων σκανδάλων, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Τζορτζ Κλούνεϊ και άλλες γνωστές προσωπικότητες που υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς ζήτησαν από τον πατέρα του να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα του 2024.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον YouTuber Andrew Callaghan, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ο 55χρονος Χάντερ εξοργίστηκε με τον 64χρονο ηθοποιό λόγω του άρθρου του στους New York Times στις 10 Ιουλίου 2024, όπου ο Κλούνεϊ πρότεινε στους Δημοκρατικούς να επιλέξουν νέο υποψήφιο λόγω της ηλικίας του Τζο Μπάιντεν.

«Να πάει στο διάολο αυτός και όλοι γύρω του, δεν χρειάζεται να είμαι γ@@@@@α ευγενικός», δήλωσε ο Χάντερ για τον σταρ του Χόλιγουντ.

Και συνέχισε: «Πρώτον, συμφωνώ με τον [σκηνοθέτη] Κουέντιν Ταραντίνο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν είναι γ@@@@ς ηθοποιός… είναι ένα brand. Είναι κολλητός με τον Μπαράκ Ομπάμα. Άι στο διάολο. Τι σχέση έχεις εσύ με όλα αυτά; Γιατί να σε ακούσω;»

Hunter Biden just went off on the Democratic Party:

“Fuck him and everybody around him… George Clooney is not a fucking an actor. He’s a brand.”

“James Carville hasn’t won a race in 40 fucking years.”

“David Axelrod had one success in his political life and that was Barack… pic.twitter.com/Cdk9t29gwZ

