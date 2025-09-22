Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τη χώρα μου αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω» – Τι είπε για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Για το πολιτικό κλίμα και την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ μίλησε η Αντζελίνα Τζολί κατά την διάρκεια της προώθησης της νέας της ταινίας «Couture» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

«Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου αλλά δεν αναγνωρίζω, αυτή τη στιγμή, τη χώρα μου», δήλωσε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

«Πάντα ζούσα διεθνώς. Η οικογένειά μου είναι διεθνής», είπε η Τζολί αναφερόμενη στα υιοθετημένα παιδιά της από τη Ναμίμπια, το Βιετνάμ, την Αιθιοπία και την Καμπότζη.

«Οτιδήποτε, οπουδήποτε διαιρεί ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και ελευθερίες [για οποιονδήποτε] νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι αυτές είναι τόσο σοβαρές εποχές που πρέπει να προσέχουμε να μην λέμε πράγματα χαλαρά», εξήγησε η Τζολί.

Επιπλέον η Τζολί τόνισε ότι θα είναι «προσεκτική» με όσα θα πει στην συνέντευξη Τύπου. «Αυτοί είναι πολύ πολύ ζοφεροί καιροί» σημείωσε η ηθοποιός.

Η Τζολί ήταν προσεκτική με τα σχόλια της για την πολιτική στις ΗΠΑ καθώς αρκετά δημόσια πρόσωπα αντιμετωπίζουν επιθέσεις επειδή λένε δημόσια την γνώμη τους για τις εξελίξεις στην εσωτερική σκηνή των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, η βραδινή εκπομπή του κωμικού Τζίμι Κίμελ τέθηκε επ’ αόριστον εκτός αέρα μετά τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και τους οπαδούς MAGA, της εκλογικής βάσης του Τραμπ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά την διάρκεια ομιλίας του σε Πανεπιστήμιο στην Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Τζίμι Κίμελ υποστήριξε ότι η «η συμμορία MAGA», είχε ρίξει εξαιρετικά χαμηλά το επίπεδο αφού προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την δολοφονία και «να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς».