OPEN: Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολυκυθάς «εισέβαλαν» στο πλατό του «10 Παντού» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλατό της εκπομπής του OPEN, «10 Παντού», «εισέβαλαν» το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025 ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολυκυθάς.

Όταν άρχισε η εκπομπή, ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου υποδέχθηκαν τους παρουσιαστές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού «Ώρα Ελλάδος».

«Πάμε να ενώσουμε τις εκπομπές» είπε ο Νίκος Στραβελάκης, με την Μίνα Καραμήτρου να τονίζει: «Για μένα ήρθανε τα αγόρια».

«Ήρθαμε με την ευκαιρία να δούμε από κοντά την Μίνα» είπε ο Μάνος Νιφλής. «Μήπως σας την δώσω και μου δώσετε την Μαριάννα (σ.σ. Γεωργαντή)» απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης.