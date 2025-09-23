Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Ο Σύνδεσμος βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος πέρυσι είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena κρατώντας πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Τότε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ, τον είχαν αγκαλιάσει και του είχαν προσφέρει τις φανέλες τους, σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει τους φιλάθλους.

Τη Δευτέρα, ο μικρός Μιχαήλ πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τόσο τον ΠΣΑΠΠ για το ξεχωριστό βραβείο όσο και τους δύο ποδοσφαιριστές. «Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει παρατεταμένο χειροκρότημα και να συγκινήσει όλους τους παρευρισκόμενους στη γιορτή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: