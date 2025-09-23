Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, κορυφαίος Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, κορυφαίος ξένος ο Ελ Κααμπί

Το ελληνικό ποδόσφαιρο τίμησε τους κορυφαίους του για τη σεζόν 2024/25 στη 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, σε μια ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Η βραδιά ξεκίνησε με την ομιλία του προέδρου του Συνδέσμου, Γιώργου Μπαντή, και συνεχίστηκε με ειδικές βραβεύσεις που ανέδειξαν πρόσωπα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους την περσινή χρονιά.

Συγκίνηση προκάλεσε η προβολή της ενέργειας των Κωνσταντέλια και Πήλιου να χαρίσουν τις φανέλες τους στον μικρό Μιχαήλ, φίλο της ΑΕΚ, που νίκησε τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη βράβευσή του, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του μέσω του Γιώργου Μπαντή.

Αμέσως μετά, βραβεύτηκαν οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες για το κλείσιμο της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Τον Νίνη τίμησε ο Βίκτορ Μουνιόθ, ο προπονητής που τον είχε εμπιστευτεί για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με την ατμόσφαιρα να φορτίζεται έντονα συγκινησιακά.

Ως κορυφαίος προπονητής της σεζόν αναδείχθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού, που οδήγησε την ομάδα στο νταμπλ. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ψήφισαν, αλλά και τους ποδοσφαιριστές μου, χωρίς τους οποίους δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι ο στόχος του είναι να απολαμβάνει με την ομάδα του κάθε παιχνίδι, δίνοντας μάχη σε όλες τις διοργανώσεις, με έμφαση στο Champions League, αλλά και στο πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής και δήλωσε: «Είμαι ευτυχισμένος που ψηφίστηκα καλύτερος ξένος. Εύχομαι να είμαι εδώ και την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τη γυναίκα μου και τους φιλάθλους που μας στηρίζουν. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και γιατί όχι το Champions League». Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, που ψηφίστηκε κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, σημείωσε: «Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου. Να έχουμε μια χρονιά χωρίς βία και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών, όπου υπήρχαν επτά Έλληνες, κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με πέντε παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί). Καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί χρονιά ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, ενώ καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού αναδείχθηκε η Βεατρίκη Σαρρή της Έβερτον. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πήρε τρία βραβεία, καθώς τιμήθηκε ως καλύτερος τερματοφύλακας, μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας, αλλά και για τις σπουδές του.

Στις γυναίκες, η ΑΕΚ κυριάρχησε στην κορυφαία ενδεκάδα με τέσσερις ποδοσφαιρίστριες (Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη, Χατζηνικολάου). Η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ κατέκτησε τρία βραβεία, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, που αποχαιρέτησε την ενεργό δράση. Τον τίμησε ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος, βλέποντας στην αίθουσα τον Σεμπαστιάν Λέτο, ευχήθηκε ο Αργεντινός να γίνει σύντομα ο άνθρωπος που θα σηκώσει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 44Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠΠ: