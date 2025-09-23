New York Post: Σκληρό άρθρο της εφημερίδας κατά Ερντογάν – Καλεί τον Τραμπ να πει ωμά «όχι» στην πώληση F-35 στην Τουρκία

Κατά της πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία τάσσεται άρθρο γνώμης, που δημοσιεύει η αμερικανική εφημερίδα New York Post πριν από την επικείμενη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ.

Το άρθρο με τίτλο «Ο Ερντογάν της Τουρκίας θα έχει το κόκκινο χαλί του Τραμπ – Αλλά μην ανταμείψετε την προδοσία του με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη» υπογράφουν οι ειδικοί σε θέματα Τουρκίας και συνεργάτες της νεοσυντηρητικής δεξαμενής σκέψης, Foundation for Defense of Democracies, Σινάν Σίντι και Ουίλιαμ Ντοράν.

Στο άρθρο σημειώνουν ότι τελικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη θα πάρει αυτό που ήθελε εδώ και χρόνια: μία επίσημη υποδοχή με κόκκινο χαλί από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά μην γελιέστε: δεν έρχεται στην Ουάσιγκτον για ευγενικές χειραψίες και φωτογραφίες. Έρχεται με μια λίστα αγορών – και στην κορυφή της βρίσκεται το μαχητικό αεροσκάφος, το κόσμημα του στέμματος της Αμερικής, το F-35. Αλλά ο αμερικανικός νόμος του απαγορεύει να το πάρει. Και ο Τραμπ πρέπει να κλείσει την πόρτα», γράφουν.

Και συνεχίζουν: «Το 2019, η Τουρκία έφτυσε κατάμουτρα τον Τραμπ όταν αγόρασε το ρωσικό σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400».

Σύμφωνα με τους αρθρογράφους ο Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να άρει τους περιορισμούς που του επιβλήθηκαν επειδή αγόρασε τους ρωσικούς S-400. Το βασικό του επιχείρημα, όπως αναφέρουν, είναι ότι πλέον η Ρωσία δεν έχει πυραύλους εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και θέλει να της επιστραφούν οι S-400. Ο Ερντογάν, σύμφωνα με τους αρθρογράφους, θα προσφερθεί να επιστρέψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα με αντάλλαγμα να μπει και πάλι στο πρόγραμμα για την αγορά F-35.

«Καλή προσπάθεια. Ακόμα και αν ο Ερντογάν πετάξει τα ρωσικά όπλα, η Αμερική δεν πρέπει να επιβραβεύσει τις διπλές συναλλαγές του. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το να πουλήσουμε στον Ερντογάν το πιο προηγμένο μαχητικό μας αεροσκάφος θα σήμαινε ότι εξοπλίζουμε ένα κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας. Δεν πρόκειται για κάποιον παρεξηγημένο σύμμαχο που παρασύρθηκε, αλλά για έναν ισλαμιστή ισχυρό άνδρα που χρηματοδοτεί και προστατεύει τη Χαμάς», σημειώνουν οι αρθρογράφοι.

Στη συνέχεια σημειώνουν την υποστήριξη της Άγκυρας στην Χαμάς, την σκληρή κριτική στο Ισραήλ, τις επιθέσεις στους Κούρδους της Συρίας και συμμάχους των Αμερικανών και τις επιθετικές ενέργειες και την σκληρή ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Όσοι στηρίζουν τον Ερντογάν αρέσκονται να λένε ότι η Τουρκία ήταν κάποτε ένας σημαντικός σύμμαχος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή η Τουρκία έχει χαθεί. Υπό την ισλαμιστική διακυβέρνηση του Ερντογάν, η Άγκυρα είναι μια αποσταθεροποιητική δύναμη – φιλική με τη Χαμάς, φλερτάρει με τη Μόσχα και είναι επιθετική προς τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής. Ο Τραμπ δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του Ερντογάν», αναφέρουν.

«Το να δώσουμε αυτό το πλεονέκτημα σε έναν ηγέτη που επαινεί τους τρομοκράτες, εκφοβίζει τους συμμάχους και παίζει παιχνίδια με τη Μόσχα θα ήταν προδοσία των συμφερόντων των ΗΠΑ. Ο νόμος είναι σαφής. Το διακύβευμα είναι υψηλότερο. Και το ιστορικό του Ερντογάν μιλάει από μόνο του. Έτσι, όταν ο Ερντογάν καθίσει απέναντι από τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και ξεδιπλώσει τον κατάλογο των απαιτήσεών του, η μόνη απάντηση του προέδρου θα πρέπει να είναι ωμή: Όχι», καταλήγουν.