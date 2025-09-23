Πύρρος Δήμας: Αντιδράσεις για την απόφαση να πουλήσει Ολυμπιακή δάδα στο «Cash or Trash» – H επιστολή της ΕΟΕ και η ανάρτηση του Ολυμπιονίκη

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Πύρρου Δήμα να βγάλει στο «σφυρί» ένα ιστορικό κειμήλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, που διεξήχθησαν στο Λονδίνο.

Ο νυν τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε στους «αγοραστές» του Cash or Trash, το οποίο έκανε τη Δευτέρα πρεμιέρα, την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω, φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Ολυμπιονίκης, προτού εισέλθει στο στούντιο και συνομιλήσει με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Η δάδα πωλήθηκε για 10.200 ευρώ, χρήματα τα οποία ο Πύρρος Δήμας πρόσφερε στα «Παιδικά Χωριά SOS».

Έντονη αντίδραση από την ΕΟΕ – «Αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο»

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σε επιστολή της προς τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό» επισημαίνει στην επιστολή της η ΕΟΕ.

Επίσης, ζητεί να μην υπάρξει ξανά προβολή Ολυμπιακών συμβόλων σε παρόμοιο πλαίσιο, ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ τόνισε ότι «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

Πύρρος Δήμας: Τα χρήματα θα πάνε για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες.

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων “Λονδίνο 2012” για έναν ξεχωριστό σκοπό. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» έγραψε ο Πύρρος Δήμας στο Facebook.

Αντιδράσεις στα social media

