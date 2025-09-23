Τηλεθέαση (22/9): Βραδιά… πρεμιέρας για την prime time – Ποια σειρά κέρδισε τους τηλεθεατές

Βραδιά… πρεμιέρας στα περισσότερα κανάλια με αρκετές σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time τη Δευτέρα (22/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 18,9

MEGA – Η γη της Ελιάς 18

ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,6

ΑΝΤ1 -Grand Hotel – Πρεμιέρα 13,5

ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 12,3

ΑΝΤ1 -Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,9

STAR – Φάρμα 7,8

SKAI – Exathlon 5,8

OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 4,6

OPEN – La promesa 4,1

LATE NIGHT

MEGA – Μεγάλη εικόνα 12,5

ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 10,1

SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 5,9

ΑΝΤ1 -Grand Hotel E 5,8

STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,3

OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 3,7

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό