Τηλεθέαση (22/9): Βραδιά… πρεμιέρας για την prime time – Ποια σειρά κέρδισε τους τηλεθεατές

Βραδιά… πρεμιέρας στα περισσότερα κανάλια με αρκετές σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time τη Δευτέρα (22/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 18,9
- MEGA – Η γη της Ελιάς 18
- ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,6
- ΑΝΤ1 -Grand Hotel – Πρεμιέρα 13,5
- ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 12,3
- ΑΝΤ1 -Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,9
- STAR – Φάρμα 7,8
- SKAI – Exathlon 5,8
- OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 4,6
- OPEN – La promesa 4,1
LATE NIGHT
- MEGA – Μεγάλη εικόνα 12,5
- ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 10,1
- SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 5,9
- ΑΝΤ1 -Grand Hotel E 5,8
- STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,3
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 3,7
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 19,7
- ALPHA – Το σόι σου (Ε) 18,6
- MEGA – Η γη της Ελιάς 11,1
- ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 10
- STAR – Φάρμα 9
- ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,7
- ΑΝΤ1 – Grand Hotel – Πρεμιέρα 8,2
- SKAI – Exathlon 6,2
- OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 6
- OPEN – La promesa 1,6
LATE NIGHT
- MEGA – Μεγάλη εικόνα 9,3
- ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 8
- STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 6,1
- ΑΝΤ1 – Grand Hotel E 5
- SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 4,9
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 4,2