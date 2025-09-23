Τηλεθέαση (22/9): Βραδιά… πρεμιέρας για την prime time – Ποια σειρά κέρδισε τους τηλεθεατές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση prime time

Βραδιά… πρεμιέρας στα περισσότερα κανάλια με αρκετές σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time τη Δευτέρα (22/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα  18,9
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 18
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε)  14,6
  • ΑΝΤ1 -Grand Hotel – Πρεμιέρα 13,5
  • ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος  12,3
  • ΑΝΤ1 -Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα  8,9
  • STAR – Φάρμα  7,8
  • SKAI – Exathlon  5,8
  • OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος  4,6
  • OPEN – La promesa 4,1
    LATE NIGHT
  • MEGA – Μεγάλη εικόνα  12,5
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Parker  10,1
  • SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ  5,9
  • ΑΝΤ1 -Grand Hotel E  5,8
  • STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,3
  • OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 3,7

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 19,7
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε) 18,6
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 11,1
  • ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 10
  • STAR – Φάρμα 9
  • ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,7
  • ΑΝΤ1 – Grand Hotel – Πρεμιέρα 8,2
  • SKAI – Exathlon 6,2
  • OPEN –  Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 6
  • OPEN – La promesa 1,6
    LATE NIGHT
  • MEGA – Μεγάλη εικόνα 9,3
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 8
  • STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 6,1
  • ΑΝΤ1 – Grand Hotel E 5
  • SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 4,9
  • OPEN –  11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 4,2

