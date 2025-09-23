Βίντεο: Η στιγμή που «σίγησε» το μικρόφωνο του Ερντογάν στον ΟΗΕ – Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, για τον πόλεμο στη Γάζα και την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, μια σειρά «τεχνικών προβλημάτων» στα μικρόφωνα προκάλεσε διακοπές σε ομιλίες κορυφαίων ηγετών – μεταξύ άλλων και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με αναφορές, το μικρόφωνο του Ερντογάν απενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη «Διεθνή Διάσκεψη για την Εύρεση Λύσης στο Παλαιστινιακό Ζήτημα και την Εφαρμογή της Λύσης Δύο Κρατών», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Το μικρόφωνο έκλεισε έπειτα από ακριβώς πέντε λεπτά, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση των δηλώσεών του και προκαλώντας αντιδράσεις από το κοινό στην αίθουσα αλλά και στα τουρκικά ΜΜΕ, αναφέρει η Turkiye Today.

Πριν τη διακοπή, ο Ερντογάν είχε δηλώσει: «Μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή συμβαίνει στην περιοχή μας σχεδόν δύο χρόνια λόγω των συνεχών επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης. Η σφαγή στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 ανθρώπους, συνεχίζεται με όλη της τη σφοδρότητα. Κανείς έχει συνείδηση δεν μπορεί να δεχθεί ό,τι συμβαίνει. Επιπλέον, δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια γενοκτονία».


Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας διευκρίνισε αργότερα ότι η διακοπή ήταν «αυτόματη και διαδικαστική, όχι εσκεμμένη», εξηγώντας ότι οι κανόνες της διάσκεψης όριζαν πέντε λεπτά για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τρία λεπτά για άλλους ομιλητές.

«Η ομιλία του Προέδρου μας περιορίστηκε σε χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών. Επομένως, δεν τίθεται θέμα μη επιτρεπόμενης ομιλίας ή αποκοπής των λέξεών του», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η ομιλία του υπερβαίνει το όριο λόγω «συχνών διακοπών από τα χειροκροτήματα».

Παρά την επίσημη εξήγηση, τουρκικά μέσα προτείνουν ότι η διακοπή μπορεί να ήταν σαμποτάζ, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην ομιλία του προέδρου της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο. Πριν ανέβει στο βήμα ο Ερντογάν, η ομιλία του Σουμπιάντο διακόπηκε τη στιγμή που αναφερόταν σε σχέδια αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα, αφήνοντας τον διερμηνέα να παλεύει για να συνεχίσει.


Επίσης, όταν ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, λέγοντας «Στο πλαίσιο αυτό, ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των αντιπροσώπων, το μικρόφωνό του έκλεισε ξαφνικά.


Σύμφωνα με το TRT World, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι «βλάβες» αυτές οφείλονται σε «προβλήματα εξοπλισμού» στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης και υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει ένδειξη εσκεμμένης παρέμβασης.

