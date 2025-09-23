Βίντεο: Η στιγμή που «σίγησε» το μικρόφωνο του Ερντογάν στον ΟΗΕ – Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, για τον πόλεμο στη Γάζα και την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, μια σειρά «τεχνικών προβλημάτων» στα μικρόφωνα προκάλεσε διακοπές σε ομιλίες κορυφαίων ηγετών – μεταξύ άλλων και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με αναφορές, το μικρόφωνο του Ερντογάν απενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη «Διεθνή Διάσκεψη για την Εύρεση Λύσης στο Παλαιστινιακό Ζήτημα και την Εφαρμογή της Λύσης Δύο Κρατών», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Το μικρόφωνο έκλεισε έπειτα από ακριβώς πέντε λεπτά, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση των δηλώσεών του και προκαλώντας αντιδράσεις από το κοινό στην αίθουσα αλλά και στα τουρκικά ΜΜΕ, αναφέρει η Turkiye Today.

Πριν τη διακοπή, ο Ερντογάν είχε δηλώσει: «Μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή συμβαίνει στην περιοχή μας σχεδόν δύο χρόνια λόγω των συνεχών επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης. Η σφαγή στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 ανθρώπους, συνεχίζεται με όλη της τη σφοδρότητα. Κανείς έχει συνείδηση δεν μπορεί να δεχθεί ό,τι συμβαίνει. Επιπλέον, δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια γενοκτονία».

🇹🇷🇮🇩🇵🇸🇺🇳 At the UN, both Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Indonesian President Prabowo Subiantospoke in support of a two-state solution for Israel–Palestine. Their remarks were the only ones cut short due to microphone malfunctions thus far Turkish outlets are… pic.twitter.com/LIipCRlSn8 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 22, 2025



Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας διευκρίνισε αργότερα ότι η διακοπή ήταν «αυτόματη και διαδικαστική, όχι εσκεμμένη», εξηγώντας ότι οι κανόνες της διάσκεψης όριζαν πέντε λεπτά για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τρία λεπτά για άλλους ομιλητές.

«Η ομιλία του Προέδρου μας περιορίστηκε σε χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών. Επομένως, δεν τίθεται θέμα μη επιτρεπόμενης ομιλίας ή αποκοπής των λέξεών του», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η ομιλία του υπερβαίνει το όριο λόγω «συχνών διακοπών από τα χειροκροτήματα».

Παρά την επίσημη εξήγηση, τουρκικά μέσα προτείνουν ότι η διακοπή μπορεί να ήταν σαμποτάζ, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην ομιλία του προέδρου της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο. Πριν ανέβει στο βήμα ο Ερντογάν, η ομιλία του Σουμπιάντο διακόπηκε τη στιγμή που αναφερόταν σε σχέδια αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα, αφήνοντας τον διερμηνέα να παλεύει για να συνεχίσει.

ANOTHER mic failure at the UN, caught live This time Indonesia’s President Prabowo Subianto Audio CUTS out as he discusses sending peacekeepers to Gaza MTodayNews pic.twitter.com/Ny1MQuUeCZ — Jack Straw (@JackStr42679640) September 23, 2025



Επίσης, όταν ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, λέγοντας «Στο πλαίσιο αυτό, ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των αντιπροσώπων, το μικρόφωνό του έκλεισε ξαφνικά.

Prime Minister Mark Carney of Canada addresses the UN Council on the need for implementation of a Palestine Two-State solution (His mic was turned off at the end for going over alloted time) pic.twitter.com/wAc6vzdyIe — TheRealMrBench (@therealmrbench) September 23, 2025



Σύμφωνα με το TRT World, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι «βλάβες» αυτές οφείλονται σε «προβλήματα εξοπλισμού» στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης και υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει ένδειξη εσκεμμένης παρέμβασης.