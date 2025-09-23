Πώς οι άνθρωποι απέκτησαν… δάχτυλα – Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στα ψάρια, σύμφωνα με νέα μελέτη

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίον μπορεί να έχουμε δάχτυλα – πως συνδέεται το πεπτικό σύστημα των ψαριών με την ανατομία του ανθρώπου. Φωτογραφία: Pexels
Photo: Pexels

Ο λόγος για τον οποίο, οι άνθρωποι έχουν δάχτυλα σήμερα, μπορεί να οφείλεται στην… κλοάκη ενός ψαριού. Νέα έρευνα για την προέλευση της ανάπτυξης των δαχτύλων δείχνει ότι ο γενετικός διακόπτης που ελέγχει τη δημιουργία δαχτύλων στα χέρια και τα πόδια ξεκίνησε από τον σχηματισμό της κλοάκης των ψαριών, πριν από 380 εκατομμύρια χρόνια.

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια

Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αρχής της φύσης «τίποτα δεν πάει χαμένο»: γιατί να δημιουργήσεις νέα γενετικά εργαλεία από το μηδέν, όταν τα υπάρχοντα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό;

«Το ότι εμπλέκονται αυτά τα γονίδια είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα του πώς η εξέλιξη είναι εφευρετική: παίρνει κάτι παλιό για να δημιουργήσει κάτι νέο», λέει ο γενετιστής ανάπτυξης Denis Duboule από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης στην Ελβετία. «Αντί να δημιουργήσει ένα νέο ρυθμιστικό σύστημα για τα δάχτυλα, η φύση επαναχρησιμοποίησε έναν υπάρχοντα μηχανισμό, αρχικά ενεργό στην κλοάκη ».

Τα ψάρια κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα και κοινωνικά – Πόσο πρέπει να τρώνε;

Το πώς τα τετράποδα, δηλαδή τα ζώα με τέσσερα άκρα, απέκτησαν δάχτυλα εξελισσόμενα από τους προγόνους τους, τα ψάρια, είναι ένα ερώτημα που βασανίζει τους επιστήμονες εδώ και χρόνια. Μία σχολή σκέψης προτείνει ότι τα δάχτυλα προήλθαν από πτερύγια, αλλά δεν είναι η μόνη πιθανή εξήγηση για τα άκρα μας.

Η ανάπτυξη των δαχτύλων των τετραπόδων κωδικοποιείται σε γονίδια που ονομάζονται Hoxd, τα οποία αποτελούν μέρος ενός ευρέος ρυθμιστικού τοπίου. Η ομάδα ερευνητών από τις ΗΠΑ και την Ελβετία συνέκρινε τα γονιδιώματα ψαριών και ποντικών, εστιάζοντας ειδικά τις περιοχές δίπλα στα γονίδια Hoxd που περιέχουν τους γενετικούς «διακόπτες» που τα ελέγχουν.

Το αρχαίο DNA ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα – Πότε οι Νεάντερταλ απομακρύνθηκαν εξελικτικά από τον σύγχρονο άνθρωπο

To ψάρι – ζέβρα, δεν έχει δάχτυλα ενώ δεν έχει ορισμένα από τα γονίδια Hoxd, ανακάλυψαν οι ερευνητές. Ωστόσο, εξακολουθούν να διαθέτουν το ρυθμιστικό γενετικό τοπίο κοντά στα υπόλοιπα γονίδια Hox με τους αντίστοιχους γενετικούς «διακόπτες».
Αυτό έθεσε το ερώτημα σχετικά με την αρχική λειτουργία αυτού του γενετικού τοπίου.

 

Έμβρυο από ψάρι – ζέβρα με ενεργοποιημένη την περιοχή της κλοάκης. Φωτογραφία: Brent Hawkins/UNIGE
Έμβρυο από ψάρι – ζέβρα με ενεργοποιημένη την περιοχή της κλοάκης. Φωτογραφία: Brent Hawkins/UNIGE

Έτσι, οι ερευνητές «σημάδεψαν» με φθορίζοντες δείκτες ορισμένους από αυτούς τους γενετικούς «διακόπτες» τόσο σε έμβρυα ποντικών όσο και σε ψάρια – ζέβρες, για να φωτιστούν οι ιστοί που εκφράζουν τα γονίδια. Στα έμβρυα των ποντικών, οι διακόπτες φώτισαν τα δάχτυλα, ενώ στα ψάρια-ζέβρες φώτισαν την κλοάκη.

Το επόμενο βήμα, ήταν να ανακαλύψουν τι θα γινόταν αν αφαιρούσαν αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία CRISPR-Cas9 – και για άλλη μια φορά, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ξεκάθαρα. Στα ποντίκια όπου είχε διαγραφεί η ρυθμιστική περιοχή, τα δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια δεν αναπτύχθηκαν σωστά.

Στο ψάρι – ζέβρα, ήταν η κλοάκη που δεν διαμορφώθηκε όπως αναμενόταν – όχι τα πτερύγια του.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδηλώνουν ότι, ο αρχικός σκοπός του ρυθμιστικού συστήματος, ήταν να βοηθά στην ανάπτυξη της κλοάκης των ψαριών, του πολλαπλών χρήσεων στομίου που χρησιμοποιείται για την απέκκριση και την αναπαραγωγή.

Η έρευνα δείχνει ότι, καθώς τα τετράποδα εξελίσσονταν από τους υδρόβιους προγόνους τους, το συγκεκριμένο γενετικό πλαίσιο απέκτησε μια νέα χρήση.

«Το κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στην κλοάκη και τα δάχτυλα, είναι πως και τα δύο είναι απολήξεις», εξηγεί η γενετίστρια Aurélie Hintermann, η οποία την περίοδο της μελέτης εργαζόταν στο πανεπιστήμιο της Γενεύης και τώρα, δουλεύει στο ινστιτούτο Stowers στις ΗΠΑ.

«Μερικές φορές αποτελούν το τελικό τμήμα σωλήνων του πεπτικού συστήματος και κάποιες φορές το τελικό τμήμα των χεριών και των ποδιών, δηλαδή τα δάχτυλα. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για το τέλος ενός μέρους». Βεβαίως, πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για να εξερευνηθεί αυτή η σύνδεση, καθώς και άλλα πράγματα που μπορεί να έχουν αλλάξει κατά την πορεία της εξέλιξης της ζωής στη Γη.

Η μελέτη έχει δημοσιευτεί στο Nature.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Πιερρακάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026 – Τι είπε για τον ΦΠΑ

Τα τριτελλουρίδια των σπάνιων γαιών αποκαλύπτουν μια κρυφή σιδηροαξονική τάξη ηλεκτρονικής προέλευσης

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα
περισσότερα
08:08 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τα μυστικά ενός συναρπαστικού θησαυρού της Εποχής του Χαλκού στο Μαύρο Νησί – Ανοίγουν την πόρτα σε ένα νέο μυστήριο

Αναλύσεις που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα, αποκαλύπτουν τους λόγους για τους οποίους θάφτηκε η ...
23:04 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε «χαμένος» ναός 2.600 ετών σε αρχαία πόλη του Πόντου – Το μυστηριώδες ιερό της θεάς Κυβέλης που είναι φτιαγμένο από ηφαιστειακό λίθο

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία, έφεραν στο φως έναν μυστηριώδες ιερό χώρο ηλικίας 2.600 ετών, στο Ol...
15:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν «σκοτεινό» οξυγόνο 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας – Θα μπορούσε να δώσει τη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη;

Ανάμεσα στη Χαβάη και τη δυτική ακτή του Μεξικού απλώνεται η Ζώνη Clarion-Clipperton (CCZ) του...
11:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Mirror life: Η δραματική προειδοποίηση επιστημόνων για μία έρευνα που απειλεί την ανθρωπότητα – «Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές»

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη ζωή-καθρέφτη (mirror life) που μπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος