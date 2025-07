Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια

Ένας οδηγός αυτοκινήτου στην Κίνα προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο και την παρέμβαση της τροχαίας, όταν μετέτρεψε το καπό του ηλεκτρικού του SUV σε… ενυδρείο με ζωντανά ψάρια.

Το παράδοξο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στην πόλη Σενγιάνγκ και δείχνει τα ψάρια να κινούνται κάτω από ένα διάφανο, ελαστικό υλικό, καθώς ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ονόματι Λιου, πιέζει περήφανα το κάλυμμα για να αποδείξει πως «δεν σπάει».

Η αυτοσχέδια δεξαμενή νερού είχε σχηματιστεί με τη βοήθεια μιας πλαστικής μεμβράνης που αγκάλιαζε το καπό και τα ενσωματωμένα LED φώτα του οχήματος, παγιδεύοντας μέσα αρκετά μεγάλα ψάρια.

The first guy didn’t mean to decorate his car… but now people think it’s a great idea to trap live fish inside theirs. 🐟🚗😰 pic.twitter.com/GHBhqxiMiu

