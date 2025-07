Καταστροφικές πλημμύρες στην Κίνα: 80.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στο Πεκίνο – Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων

Αγώνα δρόμου κάνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κίνα που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πολίτες μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν την χώρα.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο Πεκίνο καθώς η βόρεια Κίνα εδώ και μέρες είναι αντιμέτωπη με ισχυρές βροχές και πλημμύρες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 80.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στο Πεκίνο καθώς υπάρχουν μετεωρολογικές προβλέψεις για νέες καταρρακτώδεις βροχές σήμερα.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να γίνουν πλήρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των νεκρών.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 130 χωριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

#Beijing‘s mountainous areas suffered extreme #rainstorms for the second consecutive night.

The #rainfall in Pinggu District exceeded 300 mm in 12 hours, and some villages were flooded.(July 28)#China #flood pic.twitter.com/DXO868zxCI

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 29, 2025