Σουφλί: H ανακοίνωση της Hellenic Train για το τροχαίο με το τρένο – «Το φορτηγό παραβίασε τη διάβαση»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σουφλί, τρένο, φορτηγό, τροχαίο

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Σημειώνεται ότι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος,  το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κινητό και τάμπλετ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων

Φοροδιαφυγή: Πώς θα λειτουργούν τα νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «και δη» και από πού προέρχεται

Νιώθετε χαμένοι και κενοί; Μία αστρολόγος εξηγεί πότε θα βελτιωθούν τα πράγματα
περισσότερα
13:52 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Χειρόφρενο τραβούν ξανά την 1η Οκτωβρίου τα ταξί

“Χειρόφρενο” τραβά ξανά την 1η Οκτωβρίου το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ...
13:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κορυδαλλός: Αγκάλιαζαν ηλικιωμένους για να κλέβουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους

Τέλος στη δράση δύο μελών κυκλώματος που έβαζαν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους,...
13:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου – Τι κατήγγειλε το θύμα

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη ύστερα α...
13:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Άσκηση «Παρμενίων – 25»: Οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν αύριο σε όλη την χώρα

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα γίνει αύριο Τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος