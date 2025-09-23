Βοιωτία: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο

Βοιωτία: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ερευνάται η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διέταξε ο εισαγγελέας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα στη Βοιωτία, για την υπόθεση του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης, την οποία την έθαψε η 62χρονη κόρη της σε στάβλο κοντά από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή της και επιδόματα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο OPEN, ο εισαγγελέας επίσης ζήτησε να εξεταστεί εάν υπάρχει κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και να διαπιστωθεί εάν όντως υπήρξε συνεργός, ο οποίος την βοήθησε να θάψει την σορό της μητέρας της, όπως ισχυρίζεται η η 62χρονη.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, η 62χρονο το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια χωρίς περιγραφή ενώ για τον συνεργό έδωσε μόνο ένα μικρό όνομα.

«Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ..

Στην υπόθεση, όπως έγραψε χθες το enikos.gr, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση της 62χρονης. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.

«Ντρέπομαι για την πράξη μου» λέει τώρα η 62χρονη γυναίκα

«Ντρέπομαι για αυτό που έκανα, αλλά είχα μεγάλη οικονομική ανάγκη. Έχω καταλάβει το λάθος μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται» φέρεται να υποστήριξε η 62χρονη.

Όπως είπε ο δικηγόρος της κ. Νίκος Γεωργούσης στο enikos.gr, η ίδια θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. «Ντρέπεται για ό,τι έχει κάνει. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη ήταν η μεγάλη οικονομική αδυναμία της. Η ίδια συνεργάστηκε με τις Αρχές και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή και θα επιστρέψει τα χρήματα όταν μπορέσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πόσο μέχρι στιγμής».

