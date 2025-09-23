Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός που πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test εν μέσω κορονοϊού

Καθηγητής γυμνασίου καταδικάστηκε σε 10μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή πήγε στο σχολείο στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω των μέτρων για τον κορονοϊό, χωρίς να προσκομίσει δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), όπως υποχρεούτo, στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr».

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση, η οποία αφορούσε τον Δεκέμβριο του 2021, τον έκρινε ένοχο για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός δεν προσήλθε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

«Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε, αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία» ανέφερε μία συνάδελφός του που εξετάστηκε ως μάρτυρας.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ο κατηγορούμενος είχε νοσήσει το προηγούμενο διάστημα αλλά όταν επανήλθε στο σχολείο δεν έκανε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. «Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ» πρόσθεσε η μάρτυρας.

Αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του ο εκπαιδευτικός, μέσω του δικηγόρου του, ανέφερε ότι είχε νοσήσει την 1η Νοεμβρίου 2021, κάτι που γνώριζε η υπηρεσία του, καθώς έλαβε σχετική άδεια. Εξήγησε δε, ότι διαβάζοντας την υπουργική απόφαση που ίσχυε τότε κατάλαβε ότι η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν προσκομίζουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του είχε επιβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών.

