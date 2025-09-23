Τραμπ-Ερντογάν: Στον ορίζοντα συμφωνία για πυρηνικούς αντιδραστήρες – Η Άγκυρα θα αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ-Ερντογάν: Στον ορίζοντα συμφωνία για πυρηνικούς αντιδραστήρες – Η Άγκυρα θα αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη
Φωτογραφία: AP

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak μεταδίδει ότι η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη, στον Λευκό Οίκο, μπορεί να επισφραγιστεί με την υπογραφή μιας κρίσιμης συμφωνίας για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR) στην Τουρκία, εξέλιξη που θα δώσει νέα διάσταση στην ενεργειακή στρατηγική της Άγκυρας.

Η πληροφορία αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, τόσο για τα ενεργειακά όσο και για τα εξοπλιστικά ζητήματα.

Μαχητικά και επιβατικά αεροσκάφη

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να θέσει εκ νέου στο τραπέζι το ζήτημα της ένταξης της χώρας του στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή πρόκειται να διαπραγματευτούμε ξανά το θέμα αυτό. Αναμένουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν επίσης ό,τι πρέπει να κάνουν – τόσο για τα F-35 όσο και για το ζήτημα των F-16 και την παραγωγή, συντήρηση τους κ.λπ.», σημείωσε ο Ερντογάν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social επιβεβαίωσε τη συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας: «Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο [Ερντογάν], συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16, και τη συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε θετικά».

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως «Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω».

Bloomberg: Η Άγκυρα σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα

Σύμφωνα με το Bloomberg News, ο Ερντογάν σχεδιάζει την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροπλάνων της Boeing και μαχητικών αεροσκαφών της Lockheed Martin, ενώ πιέζει ώστε μέρος της παραγωγής εξαρτημάτων να πραγματοποιείται στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τις αμερικανικές αγορές με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες

Παράλληλα, στο ενεργειακό μέτωπο, η Άγκυρα προχωρά σε στρατηγικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την υιοθέτηση της τεχνολογίας των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), που χαρακτηρίζονται οικονομικότεροι, πιο ευέλικτοι και ασφαλείς σε σχέση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ερντογάν στην Ουάσινγκτον, εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμική της Τουρκίας στην πυρηνική ενέργεια, θα δώσει ώθηση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε νέους χρηματοδοτικούς πόρους, αναφέρει η Yeni Safak.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters από το 2024, η Τουρκία βρισκόταν σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ τόσο για μεγάλης κλίμακας πυρηνικά εργοστάσια όσο και για SMR, όπως είχε δηλώσει τότε ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας, Γιουσούφ Τζεϊλάν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Οι ΗΠΑ δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τον στόχο της Τουρκίας να αυξήσει τη δυναμικότητα πυρηνικής ενέργειας και να κατασκευάσει νέους σταθμούς», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ τόσο για μεγάλης κλίμακας εργοστάσια όσο και για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Πρόκειται για δήλωση πρόθεσης», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τζεφ Φλέικ, είχε επίσης δηλώσει στο Reuters ότι η τουρκική πλευρά «μας μίλησε για την κατασκευή μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων». Όπως σημείωσε, «εργαζόμαστε μαζί τους για να μειώσουμε την εξάρτησή τους (από τη Ρωσία) με όποιον τρόπο μπορούμε».

Η συμφωνία με την Ουάσινγκτον θεωρείται πως θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας, με την Τουρκία να φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο πυρηνικών τεχνολογιών.

Κατάργηση δασμών σε αμερικανικά προϊόντα

Στο εμπορικό πεδίο, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την κατάργηση των πρόσθετων δασμών που είχε επιβάλει το 2018 σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, σε αντίποινα για τους τότε περιορισμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου, οι δασμοί που αίρονται αφορούν αυτοκίνητα, ποτά, καπνικά προϊόντα, καλλυντικά και ορισμένα προϊόντα διατροφής, διευκολύνοντας την εξομάλυνση του εμπορικού κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Κινητοποιήσεις υγειονομικών για τις «τραγικές» ελλείψεις προσωπικού

Προστατίτιδα: Πότε ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να σχετίζεται με λοίμωξη του προστάτη

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ- Όλες οι λεπ...

Επικουρικές συντάξεις: Ποιοι διεκδικούν αναδρομικά μέχρι και 16.800 ευρώ

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα

Αυτοκινητόδρομος στις ΗΠΑ γέμισε με M&M’s έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
08:55 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σάρα Φέργκιουσον: Φωτογραφίες της με τον Επστάιν φέρνουν θύελλα στο Μπάκιγχαμ – Ο Κάρολος «ζυγίζει» το μέλλον της ίδιας και του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα της Υόρκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί όχι ...
08:06 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Ο Μακρόν αψήφησε τον Τραμπ με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους – Η «σκιά» του Γκωλισμού και «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» που δεν σχολιάστηκε

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται στην πλέον δύσκολη πολιτική του φάση, ανέβηκε...
06:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Χάος σε Νορβηγία και Δανία: Έκλεισαν και άνοιξαν ύστερα από ώρες τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω… drones

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Δανία και Νορβηγία, καθώς τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και το...
05:09 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως δυνάμεις του κατέλαβαν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, διαψεύδει το Κίεβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (23/9) πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος