Τουρκία: Σύλληψη στελεχών του δήμου Άγκυρας με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών

Πηγή: ΕΡΑ

Στον μητροπολιτικό δήμο της Άγκυρας στρέφονται από σήμερα οι εισαγγελικές διώξεις κατά των δήμων που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί, 13 στελέχη του δήμου με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος το διάστημα 2021-2024.

Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της διαφθοράς και καθαιρεθεί από το αξίωμά τους συνολικά 17 δήμαρχοι του CHP σε όλη την Τουρκία, εκ των οποίων οι 11 σε περιφερειακούς δήμους που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των εθνικιστών ψηφοφόρων. Μέχρι σήμερα οι εισαγγελικές έρευνες δεν είχαν αγγίξει τον δήμο της ‘Αγκυρας.

