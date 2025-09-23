Άγιος έρωτας: Η σκηνή που κόβει την ανάσα – «Έχεις μια δύναμη πάνω μου που όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να ελέγξω»

Με μια συγκλονιστική σκηνή ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Άγιος Έρωτας» που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό.

«Έχεις μια δύναμη πάνω μου που όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να ελέγξω»

«Μου πήρες την κόρη μου. Μείνε μακριά μου»

«Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά βρέθηκαν σε ένα υποβλητικό τοπίο, το ιδανικό φυσικό σκηνικό για να αποτυπωθεί η έντονη συναισθηματική κατάσταση μεταξύ του πατρός Νικολάου και της Χλόης. Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για τη μικρή Ελευθερία, η Χλόη δεν μπορεί να συγχωρήσει τον πατέρα Νικόλαο.

Όμως εκείνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη της και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να την ξανακερδίσει.

Άγιος έρωτας

Από το πρώτο κιόλας καρέ, η εικόνα ζωντανεύει με σκηνοθετική μαεστρία και εξαιρετικό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αιχμαλωτίζει τον τηλεθεατή.

Σκηνές εντυπωσιακές που ταξιδεύουν τη ματιά, υψηλών παραγωγικών προδιαγραφών που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία γεμάτες ένταση, δράση και συναίσθημα, κάνουν τον «Άγιο έρωτα» να ξεχωρίζει, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη των τηλεθεατών.

Απολαύστε το teaser

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00 με διπλό, απολαυστικό επεισόδιο.

