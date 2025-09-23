Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει» είπε για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο τροχαίο ατύχημα που είχε.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της το βουλευτικό αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός δρόμου και να ανατραπεί. Ευτυχώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε από το αυτοκίνητο με μικρές αμυχές.

«Μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ακόμη ότι στηρίζει τον πολιτισμό, τη Δημοκρατία και το θέατρο, ενώ έδωσε ραντεβού με την Φαίη Σκορδά.

